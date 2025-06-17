Трое мирных жителей пострадали в Белгородской области от атак дронов ВСУ

Губернатор Гладков: Трое белгородцев пострадали от атак ВСУ за день

Tекст: ир

В Ракитянском районе поселок Ракитное дважды подвергся атакам беспилотников. При одном из ударов пострадала женщина: с минно-взрывной травмой и баротравмой, ее доставили в городскую больницу Белгорода. У двух коммерческих объектов выбиты окна, фасады повреждены. Второй беспилотник вызвал пожар служебного автомобиля, который оперативно потушили пожарные, рассказал губернатор.

По словам Гладкова, в Шебекинском округе село Маломихайловка было атаковано FPV-дроном – ранение получил местный житель. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями головы, шеи и плеча. После оказания первой помощи мужчина продолжит лечение амбулаторно. Машина пострадавшего сгорела. Также поврежден торговый объект.

Губернатор добавил, что в результате обстрела ВСУ в Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Он направлен на лечение в больницу Белгорода. Были также повреждены забор, два легковых автомобиля и два коммерческих объекта.

В селе Новостроевка-Первая дрон атаковал социальный объект, повредив остекление, тогда как в селе Нижнее Березово-Второе дрон сдетонировал на территории частного дома.

«Ранена женщина, ее с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оказывают ей всю необходимую помощь», –написал Гладков

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области в понедельник погиб мирный житель. В воскресенье губернатор Гладков сообщал, что за сутки ВСУ атаковали региона дронами более 60 раз. При этом Минобороны доложило о 51 сбитом БПЛА над Белгородской областью за 3,5 часа с 20.00.