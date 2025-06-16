России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
Президент Ирана озвучил условие для продолжения переговоров с США
Пезешкиан связал диалог с США с прекращением израильских ударов
Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал прекращение израильских атак главным условием для возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что США должны прекратить израильские атаки на Тегеран для возобновления переговоров, передает ТАСС.
По словам Пезешкиана, «если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить региональную агрессию Израиля», цитирует его агентство Mehr.
Позиция Ирана по этому вопросу была озвучена на фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Власти страны настаивают на прекращении военных действий и воздерживаются от диалога до выполнения этого условия.
Ранее иранское руководство неоднократно требовало от США использовать влияние на Израиль для снижения напряженности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем.
Анкара и Каир выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана и предупредили о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что участие в переговорах с США не имеет смысла, пока продолжается агрессия Израиля против Ирана.