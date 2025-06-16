Израильская Bazan group заявила о закрытии в Хайфе всех НПЗ из-за атак Ирана

Reuters узнало о закрытии всех НПЗ базирующейся в Хайфе Bazan group

Tекст: Ирма Каплан

Израильская компания Bazan Group, базирующаяся в Хайфе, заявила, что все нефтеперерабатывающие мощности были закрыты после того, как электростанция, используемая для производства пара и электроэнергии, была значительно повреждена в результате атак Ирана, передает Reuters со ссылкой на заявление регулирующих органов.

Группа заявила, что в результате иранской атаки погибли три сотрудника компании.

До этого в Telegram-канале агентства новостей Fars появилась информация со ссылкой на израильскую газету Yediot Aharonot о том, что все работы на НПЗ в Хайфе приостановлены.

«Причиной приостановки работы стал ущерб, нанесенный заводу вчера иранской ракетой. 14-й канал сионистского режима объявил ситуацию на НПЗ критической и сообщил, что все объекты на НПЗ были повреждены в результате иранского ракетного удара, и, кроме того, в результате атаки погибли три человека», – сказано в сообщении агентства Fars.

Агентство также приложило фото того, что происходит на месте НПЗ в Хайфе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.