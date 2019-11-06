В Германии решили запретить тонкие пластиковые пакеты

Министр по делам окружающей среды Германии Свенья Шульце подготовила законопроект, запрещающий производство и использование пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрон, такими пакетами пользуются в супермаркетах, когда покупают овощи и фрукты, сообщает Hase Post.

После положительного отзыва правительства законопроект будет внесен в парламент. Закон, как предполагается, должен будет вступить в силу спустя полгода после принятия, сообщает «Интерфакс».

За нарушение запрета полагается штраф в размере до 100 тыс. евро.

Ранее Шульце назвала такие пакеты образцом расточительства, так как они производятся из нефти, их используют всего несколько минут, а затем выбрасывают. При этом в природе они разлагаются десятки лет. Она предлагает гражданам использовать многоразовые сумки и пакеты.

Ранее запретить пластиковые пакеты предложили и в России, разработкой соответствующего законопроекта занимается Роспотребнадзор.