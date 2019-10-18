В России предложили запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор занимается разработкой проекта закона, который предусматривает сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предполагается, что работа будет вестись поэтапно. Рассматривается перспектива полного запрета выпуска одноразовых пластиковых пакетов.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов «замкнутой экономики»: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», – сообщили «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Поправки в закон об отходах производства уже разработаны. В скором времени их направят в заинтересованные ведомства.

В Минприроды инициативу поддержали. Представитель ведомства отметил, что такая норма станет шагом на пути ограничения продажи одноразовых изделий из пластика.

По данным ВЦИОМ, только четверть россиян используют пластиковые пакеты повторно. При этом 85% граждан допускают возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов.

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