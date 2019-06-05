Назван процент повторно использующих пластиковые пакеты россиян

Только четверть россиян используют пластиковые пакеты повторно; при этом 85% граждан допускают возможность отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, результаты которого опубликованы на сайте ВЦИОМ, из 85% россиян, которые готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов, 39% могли бы полностью перестать ими пользоваться, а 46% – частично.

70% респондентов считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования заметно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию.

При это 68% опрошенных заявили, что чаще всего при походах в магазины используют пластиковые пакеты для упаковки товаров.

25% респондентов используют пластиковые пакеты повторно, еще 41% иногда используют пластиковые пакеты повторно, а иногда – берут новые, а 32% почти всегда берут новые пластиковые пакеты.

Среди тех, кто использует пластиковые пакеты повторно, 29% делают это ради экономии средств, 27% таким образом стараются заботиться об окружающей среде, а 25% используют пластиковые пакеты повторно, если они в хорошем состоянии и ими можно воспользоваться еще раз.

В исследовании также отмечается, что каждый пятый (18%) кладет покупки в свою обычную сумку или рюкзак, причем среди 18-24-летних эта доля значительно выше – 46%.

У каждого десятого (9%) опрошенного для походов в магазин есть специальная тканевая сумка.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 июня 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее сообщалось, что в России намерены запретить одноразовую пластиковую посуду. Эколог, корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что вопрос о том, чем заменить пластиковую посуду, не стоит: «Есть упаковочная бумага, есть упаковочный картон, в некоторых случаях потребуется стеклянная посуда для жидкостей».

Отметим, что Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда Россия будет готова к запрету пластиковой посуды.

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