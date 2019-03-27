Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году

На пленарной сессии Европарламента приняли решение по законопроекту о запрете использования одноразовой пластиковой посуды.

«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», – сказано в сообщении Европарламента, передает РИА «Новости».

Также уточняется, что данный закон поддержали 560 депутатов, против высказались 35 человек. Получается, что к 2021 году реализации на рынке ЕС подобной продукции будет запрещена.

Но, чтобы закон вступил в силу, его еще должен одобрить Совет стран ЕС, что ожидается в ближайшие недели.

Напомним, о планах Еврокомиссии запретить использование пластиковой посуды, чтобы сократить загрязнение мирового океана, стало известно еще в мае 2018 года.