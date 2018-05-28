ЕК собралась запретить пластиковую посуду

Еврокомиссия предложила запретить одноразовые пластиковые ложки, вилки, стаканчики и тарелки с целью сокращения загрязнения мирового океана, заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя новый проект «пластиковой директивы» ЕК.

«Еврокомиссия обеспечит запрет одноразовой пластиковой продукции, для которой существует адекватная замена. Мы определили список из десяти наименований, на которые приходятся 70% всего пластикового мусора в европейских морях», – передает ТАСС слова Тиммерманса.

В список вошли пластиковые стаканы, тарелки, ложки и вилки, трубочки для коктейлей, подносы и некоторые другие изделия.



Он отметил, что ЕС не намерен запрещать производство пластиковых бутылок, но заставят производителей вложить деньги в их переработку.

«В частности, мы намерены создать условия, при которых компании-производители должны участвовать в сборе и переработке пластикового мусора. Еврокомиссия поставила задачу к 2025 году довести переработку до 90% всех произведенных пластиковых бутылок», – сказал Тиммерманс.



ЕК рассчитывает, что директива сможет вступить в силу уже в этом году.

Напомним, в начале мая спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщал, что в России в 2019 году может быть введен экологический сбор с производителей на одноразовую посуду.