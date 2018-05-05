В России могут ввести сбор на одноразовую посуду

В России в 2019 году может быть введен экологический сбор с производителей на одноразовую посуду, сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Иванов заявил журналистам в ходе экологической акции «Чистый берег» в Ленинградской области, что экологический сбор необходим, так как отдыхающие часто берут с собой одноразовую посуду на природу и не убирают ее после пикника, передает ТАСС.

Экологический сбор может быть введен уже в 2019 году.

В то же время глава МЧС Владимир Пучков заявил, что Россия принимает максимально возможные меры «по повышению защиты окружающей среды и уменьшению техногенного воздействия на нее», передает РИА «Новости».

Он отметил также, что акция «Чистый берег» является одной из тех мер, «которые направлены на улучшение качества жизни, сохранение природного богатства и баланса, защиту животного и растительного мира от человеческого равнодушия и вреда».

По мнению Пучкова, подобные природоохранные мероприятия «с привлечением общественности, экологов, различных органов власти, волонтеров и добровольцев помогают повысить уровень экологической безопасности страны».

Он напомнил, что впервые данная акция была проведена в 2014 году спасателями и инспекторским составом ГИМС МЧС России Главных управлений МЧС России по Москве и Московской области, и уже в сентябре того же года она прошла на всероссийском уровне.

Глава МЧС считает, что общественная поддержка и участие во всероссийской акции «Чистый берег» способствуют более бережному отношению граждан к окружающей природной среде, формированию привычки убирать за собой и требованию ее соблюдения от окружающих.

Однако само по себе мероприятие «не решит проблему засорения прибрежной зоны, но, по крайней мере, привлечет внимание общественности и покажет хороший пример гражданам».



«Культура утилизации мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане, обращать внимание на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание не мусорить», – сказал Пучков.

Отмечается, что за четыре года проведения акции количество водоемов, очищенных от мусора, составило более 12 тыс., а общая протяженность береговой полосы – свыше 14 тыс.километров.