29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.6 комментариев
Глава МВФ оценила текущие темпы активности экономики США
Глава МВФ Георгиева: Экономике США осталось недолго показывать темпы текущей активности
Экономика США, которая сейчас демонстрирует высокие темпы роста, не сможет долго продержаться в таком режиме, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Как указала Георгиева на бюджетной конференции Евросоюза, экономика США до сих пор работает на полную мощность, но маловероятно, что это продлится долго, передает РИА «Новости».
По ее словам, высокие темпы роста в США частично обусловлены значительным объемом частных инвестиций в развитие новых технологий. В Европе же уровень таких инвестиций остается значительно ниже.
При этом, как отметила Георгиева, рост производительности в Соединенных Штатах обеспечивается, в том числе, гораздо большими частными инвестициями в развитие новых технологий, нежели в Европе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что скрывается за верой МВФ в рост российской экономики.