Путин заявил о возможности встречи с Зеленским при наличии условий
Глава российского государства отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.
Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По словам российского лидера, проведение таких переговоров возможно только при соблюдении определенных условий.
Путин подчеркнул: «Я уже говорил неоднократно, что я ничего против не имею в целом, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко».
Как отметил президент, на данный момент необходимых условий для организации встречи не существует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.
Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.
Дональд Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.