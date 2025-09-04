Расследование опровергло GPS-сбой при посадке рейса фон дер Ляйен

Tекст: Ольга Иванова

Самолет фон дер Ляйен приземлился в болгарском Пловдиве в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на статью-расследование портала Global Factchecking Network (GFCN). В материале указано, что Dassault Falcon 900 XL под номером ОО-GPE, выполнявший рейс AAB53G, не столкнулся со сбоями GPS, о чем свидетельствуют фотоматериалы Еврокомиссии и данные Flightradar.

Ресурс Flightradar отдельно опубликовал в соцсети X информацию о том, что рейс не демонстрировал сбоев в работе системы GPS. Продолжительность полета составила 1 час 57 минут при планировавшихся 1 часе 48 минут, что подтверждается аэропортами вылета и прилета и техническими ресурсами. Задержка объясняется изменением направления ветра и заходом на посадку с другого конца полосы.

Анализ траектории показал, что самолет совершал стандартный для этой полосы заход с двумя разворотами на 180 градусов, а полетные данные совпали с официальной схемой аэропорта. В расследовании опровергнуто и сообщение о том, что пилоты использовали бумажные карты из-за отказа GPS: воздушное судно оснащено минимум двумя автономными инструментами навигации, не зависящими от GPS.

В итоге специалисты GFCN делают вывод, что обвинения в «намеренном глушении» GPS были сильно преувеличены.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 сентября Financial Times сообщила, что пилоты самолета, на борту которого находилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS.

После обвинений в адрес России в инциденте с самолетом фон дер Ляйен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления о якобы причастности России к случившемуся.

Газета ВЗГЛЯД с военным экспертом Алексеем Леонковым разбиралась, могла бы стать причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен румынская РЭБ.