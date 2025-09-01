Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОСу такой сценарий не нужен.0 комментариев
Песков отреагировал на сообщения о якобы причастности России к инциденту с самолетом фон дер Ляйен
Песков опроверг причастность России к сбою навигации в самолете с фон дер Ляйен
Россия не причастна к инциденту с посадкой самолета, на борту которого находилась председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
«Ваша информация неверна», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов Financial Times, передает Ura.ru.
В понедельник FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.
Позже Еврокомиссия подтвердила, что самолет, на котором Урсула фон дер Ляйен летела в болгарский Пловдив, испытал проблемы с навигационной системой GPS.