Еврокомиссия подтвердила сбой GPS на борту самолета с фон дер Ляйен

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель ведомства Ариана Подеста заявила на брифинге: «Я могу подтвердить, что самолет президента [Еврокомиссии] подвергся блокированию системы GPS, но приземлился благополучно», передает ТАСС.

Подеста добавила, что болгарские власти обвиняют в инциденте Россию, однако официальных доказательств этих заявлений приведено не было. По словам представителя Еврокомиссии, выводы болгарской стороны основаны лишь на их мнении, а расследованием инцидента должны заняться именно болгарские органы.

Представитель также отметила, что этот случай «подтверждает необходимость усиления безопасности Евросоюза», особенно для стран восточного фланга.

На вопросы о наличии других инцидентов с GPS в этом районе Подеста ответить не смогла. Она также не уточнила тип, марку самолета и число пассажиров, отметив только, что это был специально забронированный чартерный рейс.

Из-за этого инцидента начало пресс-конференции Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии задержалось почти на полтора часа. По сообщениям находившихся на месте международных журналистов, в момент прибытия главы Еврокомиссии в регионе шла сильная гроза.

В понедельник FT сообщило, что пилоты самолета, на борту которого находилась Урсула фон дер Ляйен, были вынуждены использовать бумажные карты для посадки в аэропорту города Пловдив из-за сбоя навигационных систем GPS. В инциденте обвинили Россию.