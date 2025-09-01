FT: Самолет фон дер Ляйен приземлился в Болгарии без GPS навигации

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times (FT), один из источников издания отметил: «Во всей зоне аэропорта отключилась GPS. Это, несомненно, произошло из-за [стороннего] вмешательства», передает ТАСС.

Самолет около часа кружил над Пловдивом, прежде чем пилот решил посадить его вручную, используя только аналоговые карты. Посещение Болгарии стало частью турне фон дер Ляйен по так называемым прифронтовым государствам.

Глава Еврокомиссии посетила Прибалтику, Финляндию, Польшу, Румынию и Болгарию, но Венгрия и Словакия не вошли в этот маршрут, несмотря на соседство с Россией, Белоруссией и Украиной. В каждой из стран председатель Еврокомиссии посещает военные объекты и выступает с призывами ускорить милитаризацию Европы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец 4 сентября тех, кто в Вашингтоне встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне. Среди них канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину.