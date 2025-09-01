  • Новость часаВоенные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    1 сентября 2025, 20:20

    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ

    Военный эксперт Леонков: Причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен могла быть румынская РЭБ

    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    @ Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, зато там есть украинские и румынские, используемые для противодействия БПЛА. Именно они могли стать причиной сбоя систем на самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Брюссель и София обвинили Москву в воздействии на борт главы ЕК.

    «Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта. Но мы этого не наблюдали. Доказывать причастность Москвы с помощью фактов Брюссель не спешит», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В реальности же международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна была начать расследование и выпустить соответствующий релиз. Также, для оказания описанного воздействия в районе аэропорта должны стоять российские комплексы РЭБ, но их там и близко нет», – детализировал он.

    «При этом, недалеко от Пловдива в зоне досягаемости есть украинские и румынские средства радио-электронной борьбы, которые глушат GPS для противодействия ударам российских беспилотников по военным объектам на территориях, подконтрольных офису Зеленского. Их работа как раз и могла вызвать сбой в болгарском аэропорту», – продолжил спикер.

    «Помимо всего прочего, это мог быть программный сбой, которые происходят периодически с системами GPS по всему миру, во всех странах. Например, у людей в аэропорту Москвы может выдаваться локация Екатеринбурга. И это не вызвано каким-либо вмешательством», – подчеркнул аналитик.

    «Непонятно и то, почему пилоты продолжили работать якобы по бумажным картам, если на самолетах есть альтернативные системы для приземлений и связи с диспетчерами», – отметил эксперт.

    «Эта история или была придумана, или ЕС выдал рутинный случай за вмешательство России, чтобы убедить восточноевропейские страны в якобы опасности Москвы и склонить их к выделению больших сумм на закупки оружия и инвестициям в западноевропейский военно-промышленный комплекс. Иначе объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя нельзя», – резюмировал Леонков.

    В понедельник в ЕС заявили, что Россия подозревается в подавлении системы GPS самолета, на борту которого в Болгарию летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это только укрепит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонного потенциала и поддержки Украины», – приводит CBNC заявление Брюсселя. В тексте говорится, что инцидент подчеркнул необходимость срочных инвестиций в европейскую оборону и безопасность.

    Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что самолету пришлось приземлиться в аэропорту Пловдива, причем пилоты пользовались бумажными картами. Правительство Болгарии заявило, что во время полета «спутниковый сигнал, передающий информацию в навигационную систему самолета, был нейтрализован», пишет BBC.

    Болгарское управление воздушного движения сообщило: «С февраля 2022 года наблюдается увеличение случаев глушения GPS и спуфинга. Эти помехи нарушают точный прием сигналов, что приводит к различным эксплуатационным проблемам самолетов и наземных систем». В Москве причастность к инциденту опровергли. «Ваша информация неверна», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Фон дер Ляйен посетила Болгарию в рамках турне по восточноевропейским государствам ЕС для обсуждения вопросов обороноспособности объединения. Глава ЕК заявила, что во время поездки она «увидела ежедневные угрозы со стороны России и ее приспешников».

    Ранее фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском и в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе. «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций», – указала она.

    «Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти средства могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК, обращаясь к польскому политику. Туск, в свою очередь, призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

    Tекст: Вера Басилая

    В Белом доме недовольны позицией ряда европейских лидеров, которые оказывают давление на Киев по вопросу территорий и мешают прогрессу переговоров, сообщает портал Axios.

    По данным источников Axios, высокопоставленные представители Белого дома считают, что отдельные лидеры европейских стран мешают поиску решения по Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что публично они поддерживают инициативы Дональда Трампа по урегулированию, но за закрытыми дверями стремятся заблокировать достигнутый прогресс на саммите России и США на Аляске.

    По данным портала, в Белом доме также уверены, что европейские лидеры оказывают давление на Киев, требуя от него согласиться на территориальные уступки, но считают такую позицию «нереалистичной». Кроме того, Белый дом поручил минфину подготовить перечень возможных санкционных мер, которые европейские государства могли бы принять в отношении России, сообщает издание.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия так называемой «коалиции желающих» направлены на подрыв положительного движения в вопросе украинского урегулирования.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перестал реагировать на антироссийские выпады Европы.

    Каллас заявила о нехватке у Европы денег на Украину
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам неформального заседания глав МИД стран ЕС в Дании.

    Глава евродипслужбы Кая Каллас после встречи глав МИД в Дании рассказала, что министры отметили «колоссальный недостаток средств» и призвали искать новые источники финансирования, передает ТАСС.

    По словам Каллас, многие страны ЕС выступают за экспроприацию российских активов, заблокированных на площадке Euroclear в Бельгии, где находится около 210 млрд евро. Она отметила, что для конфискации этих активов необходимо единогласное решение, которого пока нет.

    Каллас заявила, что часть стран ЕС пообещали «разделить риски» с Бельгией, которая опасается судебных исков со стороны России в случае незаконной экспроприации активов. Бельгия выступает категорически против немедленного присвоения российских средств и настаивает на их заморозке на неопределенный срок.

    Глава евродипслужбы также подчеркнула необходимость согласованного решения по судьбе замороженных российских активов до заключения мирного соглашения по Украине, поскольку после этого вопрос о дальнейшей судьбе этих средств станет еще более острым.

    Ранее Бельгия выступила против конфискации замороженных российских активов.

    Напомним, Киев с начала года получил более 10 млрд евро от доходов с замороженных российских государственных средств в Евросоюзе.

    МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством и подчеркивал, что меры Евросоюза затрагивают как частные, так и государственные российские средства.

    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовые потери Венгрии из-за конфликта на Украине и санкционной политики Евросоюза за три с половиной года превысили 22,5 млрд евро, заявил руководитель офиса премьер-министра Венгрии Антал Роган.

    О масштабах убытков от конфлика на Украине сообщил руководитель ведомства премьер-министра Венгрии Антал Роган, выступая на политическом фестивале «Транзит» в Тихани, передает ТАСС. По его словам, за три с половиной года дополнительные расходы из-за роста цен на энергоносители достигли 16 млрд евро. К этой сумме добавились затраты в 5 млрд евро, вызванные так называемой «военной инфляцией», то есть ростом процентных ставок.

    Роган особо отметил, что потери венгерских компаний, оставшихся без доступа к российскому рынку из-за санкций Евросоюза, оцениваются в 1,7–2,5 млрд евро. Всего Венгрия, по его словам, «заплатила более 9 трлн форинтов (22,5 млрд евро) за эту войну», а на каждую венгерскую семью приходится расход порядка 5,5 тыс. евро.

    Глава ведомства подчеркнул, что правительство Венгрии не ожидает скорого завершения конфликта и допускает его затяжной характер. Также он отметил, что, по мнению Будапешта, ЕС не заинтересован в мирном урегулировании на Украине, а экономическое бремя для страны почти не изменится при сохранении нынешней политики Брюсселя.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Венгрия начала судиться с Евросоюзом из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства заключается в блокировке канала помощи Киеву со стороны Европы.

    Бельгия выступила против любой конфискации замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о невозможности экспроприации российских активов ввиду угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза.

    Бельгия выступает против любых форм экспроприации замороженных российских активов из-за опасений подрыва финансовой стабильности в Европе, передает ТАСС.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такие действия могут подорвать финансовое доверие к европейской системе и создать системный риск для всего Евросоюза.

    Глава МИД подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными, пока Россия «не оплатит весь ущерб Украине».

    Прево напомнил, что доходы от реинвестирования российских активов уже распределены Еврокомиссией до 2040 года, так как на этот срок под них Украине были выданы военные кредиты «группы семи» почти на 50 млрд евро. В случае экспроприации Еврокомиссии пришлось бы искать европейские средства для погашения этих кредитов и выплаты процентов.

    Ранее Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Tекст: Антон Антонов

    В субботу министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос замороженных российских активов на неформальной встрече в Копенгагене, сообщил Совет ЕС.

    Согласно опубликованной программе, дискуссия по этому вопросу начнется в 11.15 мск и продлится полчаса, передает РИА «Новости».

    Министры начнут прибывать на мероприятие около 08.10 мск. Первое заседание, посвященное конфликту на Украине, запланировано с 11.00 до 13.00 мск. После этого с 12.45 до 14.30 мск состоится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке. В завершение встречи главы МИД выйдут на пресс-конференцию, которая назначена на 16.15 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз продолжает работать над использованием замороженных российских активов для поддержки Украины. МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством. Российская сторона также подчеркивала, что меры Евросоюза затрагивают как частные, так и государственные российские средства.


    МИД Румынии вызвал российского посла после ударов России по объектам в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны после сообщений о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетного удара.

    Российский посол в Румынии Владимир Липаев был вызван в МИД страны после публикаций о повреждении здания представительства ЕС в Киеве в результате ракетного удара, передает ТАСС.

    На встрече российскому дипломату «был выражен твердый протест» в связи с ситуацией на Украине. Липаев в свою очередь категорически отверг обвинения в адрес России, назвав их беспочвенными, необоснованными и искажающими действительность.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что  ущерб гражданской инфраструктуре связан с применением Киевом систем ПВО и средств РЭБ.

    Она отметила, что заявления европейских официальных лиц о якобы российских атаках на гражданские объекты контрастируют с молчанием Евросоюза в ответ на атаки ВСУ по российской территории, в том числе с жертвами среди мирного населения.

    Минобороны России ранее сообщило о групповом ударе по военным авиабазам и объектам ВПК Украины 28 августа.

    Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве.

    Администрация Дональда Трампа не стала осуждать удары России по объектам в Киеве и объяснила это ответом на атаки на российские НПЗ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские вооруженные силы наносят удары только по военным объектам и объектам обеспечения ВСУ.

    Бельгия выделила 100 млн евро на закупку в США оружия для Киева

    Бельгия направила 100 млн евро на закупку оружия у США для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийские власти приняли решение о значительном финансировании закупок вооружения для украинской армии у американских производителей.

    Бельгия выделила сто миллионов евро на закупку американского оружия для нужд вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, прибыв на неформальную встречу глав МИД Евросоюза в Копенгагене, сообщил о новом пакете поддержки.

    Прево заявил: «Правительство Бельгии выделило сто миллионов евро для программы закупок у США оружия для Украины».

    Министр также отметил, что эти средства направлены на поддержку Киева в условиях продолжающейся спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты предоставляют Украине вооружения, которые позволяют наносить удары «глубже» по территории России.

    Европейский союз планирует значительно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке правительства Соединенных Штатов.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов, предусматривающей выпуск 10 млн аппаратов ежегодно.

    Tекст: Денис Тельманов

    На неформальной встрече в Копенгагене главы МИД Евросоюза ограничились обсуждением санкций против России, без принятия официальных решений.

    Главы внешнеполитических ведомств стран Европейского союза не утвердят новый, девятнадцатый пакет санкций против России на встрече в Копенгагене, передает ТАСС. Об этом заявила глава МИД Эстонии Кая Каллас, по прибытии на мероприятие. Она отметила, что встреча проходит в неформальном формате и поэтому не предполагает принятия практических решений.

    В рамках обсуждения спутниковыми темами стала ситуация вокруг Израиля и сектора Газа. Каллас подчеркнула, что Евросоюз по-прежнему не готов согласовать даже минимальные санкции против Израиля.

    По ее словам, «даже по очень мягким предложениям Еврокомиссии, таким как исключение Израиля из научно-исследовательской программы Horizon, у нас нет компромисса». Каллас добавила, что отсутствие решений демонстрирует разобщенность внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что западным лидерам не удалось «поставить Россию на колени» даже после введения санкций и давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас выступила за расширение санкций Евросоюза на энергетический сектор России и отметила возможность введения мер, аналогичных американским. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что страна не собирается вводить санкции против России, несмотря на европейский курс развития.

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство обязательств по обеспечению гарантий безопасности для Киева ляжет на европейские страны, а США готовы поддержать их усилия, заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller.

    Обеспечивать гарантии безопасности Киеву будут в первую очередь страны Европы, однако Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что самолет США будет периодически пролетать в воздухе, но главным образом за безопасность будут отвечать европейцы, но мы помогли бы им.

    Таким образом, Трамп видит ключевую роль Европы в вопросах безопасности Киева.

    Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказывать поддержку в воздухе, но не собираются размещать своих военных на территории Украины.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что США не рассматривают отправку войск на Украину.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила главную роль модели гарантий безопасности для Украины на принципах коллективной обороны НАТО.

    МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет размещение военного контингента стран НАТО на Украине, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    ЕС призвал отменить заморозку счетов НПО в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз призвал власти Грузии отменить решение о заморозке банковских счетов семи неправительственных организаций, говорится в заявлении пресс-группы Европейской службы внешних связей.

    В документе ЕС отмечается, что речь идет о «независимых организациях гражданского общества». «Европейский союз призывает власти Грузии немедленно отменить решение о заморозке банковских счетов», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как подчеркивается в заявлении, заморозка счетов рассматривается Евросоюзом как «посягательство на фундаментальные права» и попытку превратить судебную систему страны в инструмент «репрессий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неправительственные организации, чьи счета были арестованы, закупили для участников антиправительственных акций в конце 2024 года перцовые спреи, противогазы, маски, бинты и амуницию.

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе пообещал раскрыть доказательства давления Запада на Грузию с целью открытия «второго фронта» против России, если Запад продолжит шантаж Грузии.


    FT узнала о созыве Макроном 4 сентября четверки единомышленников по Украине

    Tекст: ир

    Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Елисейский дворец 4 сентября тех, кто в Вашингтоне встречался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы продолжить дискуссии на высоком уровне, сообщили FT три дипломата, проинформированные о ситуации.

    «Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», сообщает Financial Times (FT).

    На прошлой неделе руководители оборонных ведомств из так называемой «коалиции желающих» встретились и, по словам фон дер Ляйен, «разработали довольно точные планы», включая обсуждение «необходимых вопросов для эффективного наращивания войск».

    «Конечно, для этого всегда требуется политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из самых важных суверенных решений нации. Но ощущение срочности очень велико... Это продвигается вперед. Это действительно обретает форму», – заявила тогда фон дер Ляйен.

    Она высоко оценила приверженность Трампа участию в усилиях после нескольких месяцев неопределенности в европейских столицах относительно позиции президента США, который в прошлом хвалил Путина и конфликтовал с Зеленским.

    «Любое военное развертывание Запада в постконфликтной Украине поддержало бы значительно усиленную украинскую армию, которая сформировала бы ядро сил сдерживания. Комиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить «устойчивое финансирование вооруженных сил Украины в качестве... гарантии безопасности», – заявила фон дер Ляйен.

    После любого мирного соглашения Киеву понадобится «довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... ЕС наверняка придется вмешаться», считает глава ЕК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям.

    Глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне

    опроверг обсуждение ввода войск на Украину.

    Литва установила «зубы дракона» на закрытых КПП с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Литовские военные разместили инженерные заграждения «зубы дракона» на неиспользуемых пунктах пропуска с Россией и Белоруссией, а также рядом с некоторыми действующими пропускными пунктами, сообщили в литовских вооруженных силах.

    В армии Литвы заявили, что заграждения типа «зубы дракона» появились на неиспользуемых и действующих пунктах пропуска на границе Литвы с Россией и Белоруссией для повышения безопасности, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе армии пояснили, что эти меры связаны с укреплением безопасности и относятся к программам контрмобильности, предусмотренным Балтийской линией обороны.

    Обеспечение дополнительной безопасности затронуло закрытые КПП «Шумскас», «Лаворишкес», «Латежерис» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также «Рамонишкяй» на границе с Россией. Представители армии отметили, что часть заграждений установлена поблизости от действующих КПП для оперативного развертывания при необходимости.

    Ранее министерство обороны Литвы предложило выделить 17,5 млн евро на установку подобных средств на границе в течение трех лет, включая до трех миллионов в 2024 году. В июне 2024 года литовское оборонное ведомство уже подписало контракт на поставку таких средств, а этим летом оборудование должно появиться в 28 местах по всей стране.

    К ноябрю 2025 года армия рассчитывает разместить резервные заграждения и инженерные сооружения для возможной установки взрывчатых материалов на дорогах, эстакадах и мостах. До конца 2027 года планируется высадить деревья и восстановить мелиоративные каналы на некоторых участках дорог.

    Руководство Белоруссии ранее заявило, что ни Минск, ни Москва не рассматривают нападение на балтийские страны.

    Ранее Литва установила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Калининградской областью.

    Власти Литвы ранее начали обучение «инструкторов по гражданскому сопротивлению» для подготовки населения к возможным экстремальным ситуациям и военным действиям.

    Пограничник с серьезной травмой был госпитализирован после подрыва на мине, установленной для «сдерживания» России на латвийской границе.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета Евросоюза, при этом расходы на военную мобильность планируется увеличить в 10 раз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Польше новые военные дотации из бюджета Евросоюза, передает ТАСС. Заявление прозвучало на пресс-конференции на польско-белорусской границе в Крынках у двухметрового забора с колючей проволокой, построенного на деньги ЕС. Фон дер Ляйен подчеркнула: «В новом бюджете ЕС мы предоставим Польше дополнительное финансирование, поскольку она является прифронтовым государством».

    Она заявила о «европейской солидарности с Польшей как европейским прифронтовым государством». По словам главы Еврокомиссии, Польша якобы на протяжении многих лет была «целью подлых гибридных нападений», детали которых она не раскрыла.

    В Еврокомиссии подготовлен семилетний бюджетный план на 2028–2034 годы с увеличением военных инвестиций в пять раз и расходов на военную мобильность в 10 раз. Под военной мобильностью Еврокомиссия подразумевает развитие транспортной инфраструктуры для быстрой переброски войск и техники со всей Европы, а также потенциально из Британии и США, к границам России и Белоруссии.

    Термин «прифронтовые государства» в лексикон Брюсселя был введен после встречи России и США на Аляске. По данным Еврокомиссии, к таким странам в ЕС относят все, кто граничит с Россией и Белоруссией или находится в непосредственной близости, однако Венгрию и Словакию, граничащие с Украиной, к ним не причисляют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши прогнозировал банкротство Минобороны страны. Экономисты оценивали убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польша заявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    Туск и фон дер Ляйен посетили польско-белорусскую границу

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в воскресенье в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе, несмотря на рекомендацию от службы безопасности отменить или изменить место проведения, поскольку «появились белорусские солдаты с длинноствольным оружием».

    Туск в ходе выступления для прессы заявил, что несмотря на 45-ю годовщину  подписания Августовских соглашений, он собрал всех и фон дер Ляйен в частности для того, чтобы показать, что такое современная солидарность сегодня, передает радиостанция RMF 24.

    По его словам, солидарность 45 лет была великой мечтой о независимости, великим  движением к объединению Европы и отделении себя от «злого мира».

    «И эта граница так же важна сегодня, как тогда была важна наша мечта об освобождении от советского господства», – заявил Туск.

    Он призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

    «Никакие уступки, никакая тонкая игра с российским лидером Владимиром Путиным и агрессивной Россией не приведут к успеху и не станут гарантией нашей безопасности», – добавил он.

    Фон дер Ляйен перечислила суммы, которые теперь направлены на оборону, похвалив председательство Туска.

    «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций. Это долгосрочный бюджет, который четко фокусируется на военных вопросах, военной мощи и защите границ. <...> Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти 800 млрд евро могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Польша заявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов. При этом фон дер Ляйен заявила, что Польша получит дополнительные военные дотации из нового семилетнего бюджета Евросоюза, при этом расходы на военную мобильность планируется увеличить в 10 раз.

