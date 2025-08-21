Дипломат Долгов: Инициатива Верховной рады Украины изменить границы Донбасса лишена смысла

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Инициатива Верховной рады лишена смысла. ДНР и ЛНР в 2022 году вошли в состав России. И изъять эти территории не получится. Российская Конституция, а также другие нормативные документы категорически запрещают отторжение земель», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

Спикер выразил уверенность в том, что оставшиеся части ДНР и ЛНР де-факто окажутся под российским контролем – военным путем или в рамках дипломатического урегулирования. «Донбасс – русский регион, и этот вектор ни что не нарушит», – напомнил спикер.

«Я вижу в данной инициативе Рады попытку торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса. Киев стремится создать заведомо невыполнимые условия для мира. Не исключаю, что идея украинскому парламенту была надиктована европейскими «ястребами» – сторонниками продолжения конфликта», – допустил он.

«Думаю, это звенья одной цепи – вместе с намерением Европы разместить свои контингенты на Украине. Брюссель и Киев хотят спровоцировать Москву на резкие действия и затем попытаться обвинить в недоговороспособности. Но, очевидно, ничего из этого у них не получится», – спрогнозировал собеседник.

«Кроме того, Рада в попытке обмануть Россию перехитрила сама себя. Включением контролируемых Киевом частей ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей Украина заведомо отказалась от притязаний на все остальные территории, которые называла якобы своими – в том числе, Крым и Запорожье. И в этом смысле с ней можно даже согласиться», – сыронизировал дипломат.

«Будет интересно, если США прочитают идею Рады в этом же ключе, и скорректируют свою тактику в переговорах с Москвой по украинскому урегулированию соответствующим образом», – резюмировал Долгов.

Ранее депутат Рады Анна Скороход в своем Telegram-канале сообщила, что в парламент внесен проект постановления о включении контролируемых на данный момент Киевом территорий ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей. «На сегодня это едва ли не единственный шанс сохранить эти земли на Украине», – уверяет парламентарий.

На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие «территориальные уступки», напомнив, что это запрещает конституция республики. Также, по его словам, находящиеся сейчас в ДНР и ЛНР подразделения ВСУ не намерены покидать подконтрольные им районы Донбасса.

Вместе с тем, он уточнял, что будет обсуждать территориальный вопрос только с президентом России Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах непоследовательной риторики Владимира Зеленского и резкой смены его политических позиций.

Стоит отметить, глава Белого дома Дональд Трамп призывает Киев рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, напоминал, что российская сторона не ставила целью присоединение Крыма и Донбасса, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.