Лавров: Россия никогда не была нацелена захватить какие-либо территории

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что Россия никогда не ставила целью захват Крыма, Донбасса или Новороссии, передает ТАСС. Глава МИД подчеркнул, что задача заключалась в обеспечении безопасности русских людей, исторически проживающих на этих землях.

Лавров сказал: «Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города – Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики».

Министр напомнил о вкладе предков, участвовавших в развитии этих регионов, и отметил, что они исторически принадлежат русскому миру.

