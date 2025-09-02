Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов» из-за страшилок о России

Путин назвал заявления Запада о нападении России на Европу провокацией

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Китае, прокомментировал заявления западных стран о якобы готовящихся планах России напасть на Европу, передает РИА «Новости».

Путин заявил, что западные представители – «специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов».

«То, что постоянно мы видим сейчас, – постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу», – отметил российский лидер.

По его словам, нагнетание истерии на эту тему – либо сознательная провокация, либо проявление полной некомпетентности.

Глава государства подчеркнул, что у России «не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать», и любой здравомыслящий человек это понимает. Путин высказался об этом на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в Пекине.

С 31 августа по 3 сентября российский президент работает в Китае, где участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества, проводит двусторонние и трехсторонние переговоры, в том числе с лидерами Китая и Монголии. Кроме того, 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, на котором Путин выступит главным гостем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны создают миф о «российской угрозе» для мобилизации общества и оправдания роста военных расходов.

Как отмечают эксперты, европейские государства согласились увеличивать оборонные бюджеты, несмотря на то, что средства будут изыматься из социальных программ.