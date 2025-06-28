Политолог: Европейцы вредят себе страшилками о «русской угрозе»

Политолог Журавлев: Слова Путина разрушают идеологическую конструкцию Запада в отношении России

Tекст: Андрей Резчиков

«Страны НАТО будут изымать деньги на так называемые оборонные нужды только из социалки, потому что других областей, строго говоря, нет, на развитие промышленности они практически ничего не выделяют. Поэтому им нужно напугать людей, которых иначе не убедить. А социальное напряжение в Европе и так велико», – отметил Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве.

Собеседник напомнил, что президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока ругался с европейцами и в итоге уговорил их тратить 3% ВВП на военные расходы: «Сейчас будет то же самое. Но где они возьмут эти 5%? Это же будет сумма от ВВП, а не общих доходов государства. Они же считают экономические возможности страны, доходы частного бизнеса и т.д. А доходы государства существенно скромнее, чем ВВП. Тем более евро – вторичная валюта, она возникала на основе доллара и печатный станок им не поможет».

По мнению эксперта, покрыть недостающие средства за счет урезания социальных расходов европейцам не удастся, более того, это будут безвозвратные потери, потому что деньги пойдут в карман США, которые будут поставлять союзникам по НАТО новые вооружения.

«Во многих их заявлениях больше истерики, чем хоты бы мелкого расчета. Они могут нарисовать любые цифры, но сколько могут реально потратить на оборону? И куда пойдут эти 5%?

Владимир Путин правильно сказал в Минске о том, что Россия, создавая военные предприятия, вкладывает в собственную экономику, а страны НАТО вкладывают в карман США, потому что на военные запросы Трампа у них нет производственных мощностей. Именно поэтому президент США и требует повышения оборонных расходов, от чего Европа так отбивалась», – рассуждает политолог.

Журавлев подчеркивает, что рыночная европейская экономика не может существовать без денег в кармане населения, «но они так ненавидят Россию, что готовы все отдать на усиление армии»: «Но усилить армию им тоже не удастся. Армия – это не только танки, но еще и люди. Европейцы давно не воевали и умирать принципиально не желают. Даже если они найдут деньги, вряд ли смогут создадать боеспособную армию».

По его словам, проблема европейцев в том, что они сами себя «пугают русской угрозой» и бряцают оружием. «Польские политологи еще лет 15 назад говорили о том, что «бедная Россия» хочет напасть на богатую Польшу и ограбить ее. Они верили в это уже тогда, когда украинский кризис еще не дошел до своего пика. Они всегда в это верили. Они боятся нас до медвежьей болезни просто потому, что мы – большие, а они – маленькие. А теперь на все это еще накрутилась идеологическая необходимость. Вот отсюда эта страшилка о возможном нападении России на НАТО. Чтобы из людей выжать деньги, их надо напугать», – пояснил спикер.

Журавлев объяснил также, почему на Западе замалчивают слова Путина о том, что военный бюджет России надо сокращать. «Слова Путина разрушают их идеологическую конструкцию. Как объяснить слова «великого завоевателя» о том, что он сократит собственные расходы на армию? Во-первых, если этот тезис верен, то все, что они говорят о России, бессмысленно. Во-вторых, сокращение оборонных расходов означает увеличение социальных расходов. В условиях, когда в Европе социальные расходы сокращаются, это будет плохой пиар для Запада и излишне хороший, с их точки зрения, для России», – подчеркнул Журавлев.

В пятницу президент России Владимир Путин по завершении саммита ЕАЭС в Минске ответил на вопросы российских журналистов. Среди прочего глава государства напомнил о том, что на Западе обещают добиваться стратегического поражения России.

«До сих пор не прекращается эта риторика. И в то же время вещают о том, что мы собираемся нападать на страны НАТО. Логика-то где? Если у нас все разваливается, что же мы собираемся нападать на НАТО? Чушь несут, сами в это точно не верят, а свое население стараются в этом убедить для того, чтобы выдавить из людей побольше денег, чтобы они согласились нести тяжелое бремя расходов в социальной сфере», – сказал президент.

Путин отметил также, что в странах Запада «все время нас хоронят»: «Сами скоро сдохнут там. А нас хоронят постоянно, не переставая». Президент напомнил, что в прошлом году рост российской экономики составил 4,3%, а в позапрошлом – 4,1%. «В этом будет скромнее намного с целью борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем. А в Еврозоне рост 0,9%. В ведущих экономиках, индустриальных центрах развития в Европе, в ФРГ и во Франции, вообще все балансируют на грани рецессии», – подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что расходы на оборону достигли 13,5 трлн рублей, что составляет 6,3% ВВП. По его словам, общий объем ВВП страны составляет 223 трлн рублей, а доля оборонных расходов оценивается как значительная. При этом президент рассказал о планах сокращать расходов на оборону по мере решения поставленных задач: «Пока нет договоренностей окончательно между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям, мы или они?»

Прошедший на этой неделе саммит НАТО завершился принятием условного обязательства ежегодно выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Таким образом, было удовлетворено требование президента США Дональда Трампа, который неоднократно требовал от стран альянса увеличивать военные расходы.