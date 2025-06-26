  • Новость часаЛавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России
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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы
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    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    22 комментария
    26 июня 2025, 14:25 • Новости дня

    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России

    Лавров назвал рост военных расходов НАТО неопасным для безопасности России

    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности, несмотря на увеличение оборонных расходов НАТО до 5%, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам министра, цель увеличить расходы альянса до 5% не окажет значимого влияния на безопасность России, передает РИА «Новости».

    «Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году.

    Ранее на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

    25 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков: Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

    Ушаков назвал формат участия Путина в саммите БРИКС в Бразилии
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС через видеосвязь, а российскую делегацию на мероприятии в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Ушаков объяснил, что такой формат участия связан с позицией бразильских властей по вопросам, касающимся Международного уголовного суда, передает ТАСС.

    По словам дипломата, «президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита». Ушаков подчеркнул, что правительство Бразилии не смогло занять однозначную позицию, позволяющую президенту России лично присутствовать на заседании. На месте российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

    На прошлой неделе Ушаков сообщил о предстоящем участии Путина в саммите БРИКС в Бразилии.

    Ранее газета South China Morning Post писала, что глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран БРИКС, которая запланирована на начало июля в Бразилии.

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    25 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    Путин назвал создание культурных комплексов важным для России проектом
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Создание культурно-образовательных и музейных комплексов является масштабным и значимым проектом для России, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

    Глава государства напомнил, что реализация этой инициативы стартовала в 2018 году, передает РИА «Новости». В рамках проекта строятся современные выставочные пространства, школы искусств, концертные и театральные залы.

    Путин подчеркнул, что цель программы – сделать культурную жизнь, творческие события, лекции и мастер-классы более доступными для россиян. Особое внимание уделяется тому, чтобы у молодежи была возможность обучаться творческим профессиям на самом высоком уровне в своем регионе.

    Президент отметил, что «целый ряд объектов в составе новых комплексов уже действует: это образовательные площадки с отлично оборудованными аудиториями и помещениями для репетиций, где сотни ребят обучаются хореографии, музыке, сценическому мастерству».

    В ходе совещания глава государства назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов и заявил о высоком запросе граждан на развитие творческих способностей.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    25 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    Эксперты оценили испытания Украиной якобы своего УМПК неуправляемых авиабомб
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал «ВЗГЛЯД»

    Tекст: Ирма Каплан

    Появившийся в интернете ролик, на котором Украина якобы провела испытания своей версии унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) для неуправляемых авиабомб заинтересовал военных журналистов, блогеров, которые попытались разобраться в том, чего же они увидели на видео.

    Украина заявила о создании аналога российских корректируемых авиабомб, причем видео якобы испытаний разработки появились в дни проведения саммита НАТО в Гааге. Заявленная дальность действия – 60 км с планами доработки до 80 км.

    Российский военный корреспондент Евгений Поддубный высказался в Telegram-канале об увиденном сбросе советского ФАБ-500 с борта Су-24М.

    Он напомнил, что киевский режим давно применяет западные управляемые авиабомбы, которые иностранные конструкторы смогли установить на советские самолеты.

    «На кадрах испытаний украинского модуля не ясно, насколько они успешные. Мало сделать модуль, нужно заставить его точно попадать в цель. При этом 60 км не спасут авиацию противника от наших систем ПВО», – отметил военкор.

    В Telegram-канале о военной авиации Fighterbomber добавили, что, даже если на Украине всего за пару лет смогли скопировать российский УМПК, пока можно констатировать только факт этого, так как даже на рекламном видео нет результата удара.

    «Поэтому оценивать поделку сложно. Сбросить то можно, тут главное сможет ли она куда-то попасть в условиях помех. Нормальных модулей GPS у них нет. Из наших УМПК накрысить последних «Комет» можно единицы. Самолетов носителей у них под УМПК десяток», – сказано в посте.

    В сообществе указывают и на то, что заявленные 60 км – это сегодня мало. К примеру, «Бук м3» бьет на 70 км на тех высотах, на которых УМПК можно сбросить на дальность в 60 км.

    Блогер Юрий Подоляка в своем обзоре также отмечает, что решающим является не факт изобретения боеприпаса, а «наличие достаточного числа носителей и условий для их массового применения».

    Он пишет о том, что украинская авиация ограничена как в числе исправных бортов, так и в условиях их использования. Основной парк ВСУ – это устаревшие Су-24, МиГ-29 и Су-27.

    «Попытки применять с помощью этих самолетов западные бомбы JDAM и AASM HAMMER показали, что сама по себе высокоточная авиационная бомба решающей роли не играет, если ее просто не на чем нести», – сказано в материале.

    По словам Подоляки, риски потери дорогостоящих машин в условиях плотной российской ПВО ограничивают их активное участие в тактических вылетах, поэтому даже при наличии своего УМПК Украина не сможет в ближайшей перспективе обеспечить высокую плотность ударов.

    «Ключевым ограничителем является не отсутствие боеприпасов, а невозможность их массовой интеграции в текущую конфигурацию украинской авиации. В этом контексте появление УМПК скорее имиджевая и демонстрационная история, нежели фактор, способный повлиять на оперативную обстановку», – резюмировал блогер.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, украинские ВВС признали, что американские F-16 не могут конкурировать с российскими Су-35.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД анализировала, как СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    25 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Telegraph: Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники по НАТО договорились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано лидерами по итогам саммита в Гааге, сообщила газета Telegraph.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на «слитый» текст документа, формулировки нынешнего коммюнике оказались менее резкими по сравнению с заявлениями, которые принимались по итогам предыдущих саммитов, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Сообщалось, что главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

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    26 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

    Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на явную усталость западных лидеров от выходок Владимира Зеленского, Украине удалось сохранить прежние объемы финансовой поддержки. Это главное достижение Киева, благодаря которому власти республики могут назвать состоявшийся саммит успешным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Гааге завершился саммит стран НАТО.

    «Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

    «Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

    «Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

    «Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    25 июня 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    Трамп: Обещание закончить конфликт на Украине за 24 часа было сарказмом
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на Украине требует особого внимания и отличается высокой сложностью по сравнению с другими мировыми конфликтами, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО, что конфликт между Россией и Украиной является самым сложным в мире, передает ТАСС. По его словам, разрешение ситуации на Украине оказалось труднее, чем ожидалось.

    Американский лидер отметил, что у него были проблемы с Владимиром Зеленским. «Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине) сложнее, чем другие войны», – заявил глава Белого дома.

    Кроме того, он подчеркнул, что обещание закончить конфликт за 24 часа было «сарказмом» и не должно восприниматься буквально.

    Ранее Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация на Украине «совершенно вышла из-под контроля» и требует активных действий.

    На прошлой неделе он Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в переговорах России и Украины.

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    26 июня 2025, 00:42 • Новости дня
    Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Flightradar24: Спецборт отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке

    Спецборт летного отряда «Россия» вылетел из Пулково и приземлился в Нью-Йорке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Данные портала Flightradar24, который отслеживает маршруты самолетов по всему миру, говорят о том, что самолет специального летного отряда «Россия» вылетел из петербургского аэропорта Пулково в сторону США.

    Согласно Flightradar24, российский спецборт приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди.

    Портал предоставляет информацию о том, что самолет Ил-96-300 отправился в рейс в серу в 11.32 и прибыл в пункт назначения около 22.27.

    Иных данных о цели полета или составе пассажиров не известно.

    Специальный летный отряд «Россия» подчинен Управлению делами президента России и обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц и руководителей спецслужб или Вооруженных сил страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Анталью, был вынужден объявить аварийную тревогу в небе над Россией из-за технических неполадок.


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    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    26 июня 2025, 03:15 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    Глава СПЧ предложил депортировать семьи мигрантов с не ходящими в школу детьми
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил высылать из страны семьи мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

    «Частью 4 статьи 43 Конституции и частью 2 статьи 63 Семейного кодекса России на родителей и опекунов возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования. Эта норма распространяется на всех родителей, даже если они не являются гражданами России. В случае невыполнения такие родители могут быть лишены родительских прав или ограничены в них», –  напомнил Фадеев в Telegram-канале СПЧ.

    Он отметил, что аналогичные обязанности государство возлагает на родителей и в странах Средней Азии, а в Таджикистане обязательным является полное среднее образование, 11 классов школы.

    По словам Фадеева, в Таджикистане в 2024 году ужесточили административную и уголовную ответственность за воспрепятствование получению общего среднего образования. С нарушителя взимают штраф до восьми тысяч долларов, ему грозят  обязательные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы до двух лет.

    Фадеев считает, что в России нарушаются права сотен тысяч детей, а если иностранные граждане, их родители, не намерены соблюдать законы страны пребывания – они могут уезжать обратно.

    «Мы не можем себе позволить безответственное отношение к будущему детей, даже если они не граждане России и приехали сюда с трудовыми мигрантами. Кроме того, скопления неприкаянных детей и подростков на улице и в общественных местах угрожают стать серьезным криминогенным фактором», – отметил он.

    Глава СПЧ привел статистику МВД, согласно которой, в стране зарегистрировано почти 786 тыс. иностранных несовершеннолетних, 192 тыс. получают образование в образовательных организациях. То есть 24,5% от общего числа. С учетом дошкольников вне школ остаются около 300 тыс. детей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в парламент внесли проект закона, предусматривающий новые основания для лишения приобретенного гражданства, в числе таких оснований – сексуальное насилие.

    До этого в Госдуме рассматривали проект закона механизма передачи данных о детях мигрантов между МВД России и органами управления образования.

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    25 июня 2025, 23:05 • Новости дня
    Путин распорядился продлить иностранцам сроки оплаты газа из России в любых банках

    Путин подписал указ о продлении иностранцам сроков оплаты газа из России в любых банках

    Tекст: Ирма Каплан

    Указ президента России Владимира Путина № 415 продлевает до 1 октября 2025 года сроки оплаты иностранцами российского газа рублями не только в Газпромбанке, но и в других банках.

    «... заменив <...> слова «До 1 июля 2025 г.» словами «До 1 октября 2025 г.», – сказано в указе, текст которого опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Изменения от 25 июня 2025 года были внесены в указ от 2022 года «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

    Прежнее разрешение от 28 марта 2025 года действует до 1 июля этого года.

    Указ вступает в силу со дня его опубликования.

    Напомним, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

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    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


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    25 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    В Кемерове грузовик протаранил 26 легковых автомобилей на шоссе

    Грузовик FAW после отказа тормозов столкнулся с 26 машинами

    В Кемерове грузовик протаранил 26 легковых автомобилей на шоссе
    @ t.me/kemprokuratura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кемерове на спуске шоссе произошла массовая авария с участием грузового автомобиля FAW и двух десятков легковых машин, пострадали семь человек.

    О случившемся сообщает ТАСС. По предварительным данным ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел после того, как у большегруза FAW отказали тормоза во время движения по спуску.

    «Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля FAW отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями. В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью», – говорится в сообщении ведомства.

    Пятеро пострадавших получили незначительные травмы и были осмотрены медиками на месте происшествия. Двум из участников аварии понадобилась дополнительная медицинская помощь из-за легких и средних повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе М7 «Волга» во Владимирской области в результате столкновения автобуса с несколькими автомобилями погибли три человека и еще девять получили травмы.

    Разрушение надземного перехода в деревне Липна вызвало полное перекрытие федеральной трассы М-7 для всех транспортных средств. В Дзержинске восьмилетний мальчик погиб после наезда автомобиля доставки, по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о небезопасных услугах.

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    25 июня 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов

    Путин заявил о недопустимости задержек в строительстве культурных кластеров

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России подчеркнул важность своевременного завершения строительства культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах.

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам создания культурно-образовательных кластеров, передает РИА «Новости» отметил, что различия между регионами по видам творческих школ, объемам площадей музеев, концертных и театральных залов приводят к отличиям в строящихся объектах и их оснащении.

    Путин подчеркнул, что подобные различия влияют на темпы строительства культурных центров, однако, по его словам, это не должно становиться причиной для затягивания сроков сдачи таких объектов. «Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», – заявил он.

    Президент выразил уверенность в том, что строительство должно завершаться в обозначенные сроки, чтобы новые культурные и образовательные центры как можно скорее начали работать для жителей регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан. Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.

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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской «крыши» европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о «сдаче» территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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