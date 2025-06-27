Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.9 комментариев
Путин: Россия направляет расходы на завершение СВО с нужным ей результатом
Российские расходы на вооружение рассчитаны с учетом скорейшего и успешного завершения спецоперации на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на выполнение задач спецоперации, приоритетом остается достижение целей политико-дипломатическими средствами. Песков также заявил, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия.
Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях.