Путин: Россия направляет расходы на завершение СВО с нужным ей результатом

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы, да, хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом. Конечно. Но на это все и рассчитывается у нас. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать», – сказал Путин, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на выполнение задач спецоперации, приоритетом остается достижение целей политико-дипломатическими средствами. Песков также заявил, что Москва не намерена терять преимущество ради кратковременного перемирия.

Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях.