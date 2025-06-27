Путин о странах Запада: Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят

Tекст: Дарья Григоренко

«Что в странах Запада происходит? Они все время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Путин также напомнил, что в России в 2024 году рост экономики составил 4,3%, а в 2023 году – 4,1%. Президент отметил, что в текущем году рост будет скромнее, так как власти стремятся снизить инфляцию.

Ранее Путин заявил, что попытки Запада присвоить российские активы способны ускорить реформу платежных систем в мире. Кроме того, российский лидер выступил за отказ от подхода, при котором мировые ресурсы контролируются узким кругом западных стран.