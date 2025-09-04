Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Итоги Единого дня голосования 2025 года обсудят на XI «Ночи выборов»
Федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков анонсировал проведение XI марафона «Ночь выборов – 2025» по итогам единого дня голосования.
Он отметил, что присутствие общественных наблюдателей на избирательных участках дисциплинирует участников выборов и способствует снижению числа нарушений, передает ТАСС.
По его словам, наблюдатели совершенствуют свои компетенции в вопросах информационной безопасности, борьбе с фейками, а также медиации и конфликтологии.
Песков подчеркнул, что ежегодно количество реальных нарушений на выборах сокращается, однако сохраняются информационные провокации и попытки дестабилизации ситуации на участках. Ассоциация НОМ станет партнером марафона и будет делиться оперативными данными от наблюдателей, а также анализировать проблемные ситуации на региональном уровне.
Марафон пройдет 14 сентября в «Яровит холле» на Якиманке с 18.00 до полуночи. События будут освещаться на сайте мероприятия и в соцсетях, а также при участии российских и зарубежных СМИ и блогеров. В ходе марафона состоятся прямые включения, экспертные круглые столы и пресс-конференция. Также для участников будет организован тематический стенд НОМ для проверки знаний избирательного законодательства.
Напомним, общественные штабы подготовили 64 тысячи наблюдателей ко Дню голосования.