  • Новость часаПутин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем США угрожают вторжением в Мексику
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    4 сентября 2025, 14:22 • Новости дня

    Анонсирован марафон «Ночь выборов» по итогам Единого дня голосования

    Итоги Единого дня голосования 2025 года обсудят на XI «Ночи выборов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный координатор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков анонсировал проведение XI марафона «Ночь выборов – 2025» по итогам единого дня голосования.

    Он отметил, что присутствие общественных наблюдателей на избирательных участках дисциплинирует участников выборов и способствует снижению числа нарушений, передает ТАСС.

    По его словам, наблюдатели совершенствуют свои компетенции в вопросах информационной безопасности, борьбе с фейками, а также медиации и конфликтологии.

    Песков подчеркнул, что ежегодно количество реальных нарушений на выборах сокращается, однако сохраняются информационные провокации и попытки дестабилизации ситуации на участках. Ассоциация НОМ станет партнером марафона и будет делиться оперативными данными от наблюдателей, а также анализировать проблемные ситуации на региональном уровне.

    Марафон пройдет 14 сентября в «Яровит холле» на Якиманке с 18.00 до полуночи. События будут освещаться на сайте мероприятия и в соцсетях, а также при участии российских и зарубежных СМИ и блогеров. В ходе марафона состоятся прямые включения, экспертные круглые столы и пресс-конференция. Также для участников будет организован тематический стенд НОМ для проверки знаний избирательного законодательства.

    Напомним, общественные штабы подготовили 64 тысячи наблюдателей ко Дню голосования.

    3 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека

    МИД Узбекистана направил ноту МИД РФ после оскорбления узбека

    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Узбекистана выступили с требованием установить личность мужчины, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье и попавшего на видео.

    Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой принять меры в отношении мужчины, оскорбившего гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

    Инициатива появилась после появления в конце августа видео, на котором прохожий в Подмосковье в грубой форме оскорбляет трудового мигранта и называет его «рабом». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях Узбекистана.

    Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов рассказал, что министерство ведет постоянный мониторинг СМИ и расследует данный случай. Он сообщил: «Была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер».

    Бурханов также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились. Он призвал граждан в случае нарушения их прав, законных интересов или чести незамедлительно обращаться в российские правоохранительные органы, а также в дипломатические представительства и консульства Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту по поводу якобы нарушений прав узбекистанцев в ходе проверок на территории России.

    Мигранты из Казахстана все активнее готовы потеснить узбеков и таджиков на рынке труда, что может изменить демографическую ситуацию в Центральной Азии к середине XXI века.

    Комментарии (36)
    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (45)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал высказывания Мерца о Путине неприемлемыми

    Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления Мерца о Путине как разрушающие доверие

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Германии Сергей Нечаев резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнув разрушение остатков доверия между двумя странами.

    Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми, передает ТАСС.

    Кроме того, Нечаев отметил, что подобные высказывания разрушают остатки доверия между Россией и Германией и могут сделать процесс отчуждения между странами необратимым. «Это удручает», – добавил он, комментируя последствия подобных высказываний.

    Ранее Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус предложил «вынудить» Россию остановить спецоперацию на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Президент России Владимир Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    Комментарии (8)
    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Приглашение Владимира Зеленского на переговоры не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин напомнил о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    Комментарии (2)
    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    Комментарии (20)
    3 сентября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин отказался делать прогнозы о ходе спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности прогнозирования развития событий вокруг спецоперации на Украине.

    Он пояснил, что боевые действия всегда представляют собой сложную и жестокую ситуацию, из-за чего строить какие-либо предположения по их дальнейшему ходу не следует, передает ТАСС.

    «Боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», – подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.

    Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    Комментарии (7)
    3 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Египет объявил о создании мобильных клиник для туристов из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Египетское управление здравоохранения объявило о запуске мобильных клиник для обслуживания туристов из России.

    Глава управления Ахмед ас-Собки провел встречу с российским послом Георгием Борисенко, где стороны обсудили совместные проекты в области здравоохранения и внедрение российского опыта в ядерной медицине, передает РИА «Новости».

    В заявлении управления отмечается, что мобильные клиники и новые отделения семейной медицины будут предоставлять россиянам расширенные услуги, способствуя развитию медицинского туризма. Ас-Собки анонсировал также предстоящую встречу с крупнейшими российскими страховыми компаниями для формирования комплексных пакетов медицинских и стоматологических услуг с пониженными ценами для туристов.

    Среди ключевых проектов в партнерстве с Россией глава управления выделил будущий международный центр диагностики и лечения опухолей с использованием ядерной медицины и лучевой терапии, который планируется открыть в одной из египетских провинций.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке.

    В мае в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 17:20 • Новости дня
    Путин заявил о возможности договориться о прекращении конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта на Украине.

    На пресс-конференции после визита в Китай он подчеркнул, что здравый смысл может сыграть ключевую роль в урегулировании ситуации, передает ТАСС.

    «Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу», – заявил Путин.

    Ранее Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине целью России. Он также заявил о скорой возможности завершить украинский конфликт. Российский лидер подчеркивал стремление России к завершению конфликта на Украине.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин оценил свою поездку в Китай

    Путин назвал результаты своей поездки в Китай позитивными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин положительно высказался о результатах своей поездки в Китай.

    «Что касается результатов, то они весьма позитивные, на мой взгляд», – сказал он представителям СМИ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Кроме того, президент России провел ряд встреч, в том числе с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, главой Индонезии Прабово Субианто и другими лидерами.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 20:25 • Новости дня
    Москва и Курск заключили соглашение о сотрудничестве

    Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве Москвы и Курска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные власти и администрация Курской области договорились о совместных проектах, включая открытие филиала Музея современного искусства и развитие городской инфраструктуры.

    Документ о сотрудничестве был подписан в Москве врио губернатора Курской области Александром Хинштейном и мэром столицы Сергеем Собяниным, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Соглашение предполагает совместную работу над программой восстановления и развития Курской области, а также поддержку Москвы в преобразовании Курска к его 1000-летию.

    Москвичи активно помогают жителям Курской области с первых дней спецоперации на Украине, предоставляя гуманитарную помощь, технику, транспорт и поддержку инфраструктуры. За последний год столица направила в регион несколько тонн гуманитарных грузов, предоставила уборочную технику и помогла с ремонтом городских объектов.

    В рамках новых договоренностей будет открыт филиал Московского музея современного искусства в Курске, а также Дом Курска в Москве. Планируется продвижение курских товаров и брендов, а также проведение совместных культурных мероприятий и выставок.

    Соглашение также расширяет сотрудничество в сфере образования, молодежной политики, науки и спорта. Курские образовательные учреждения регулярно участвуют в программах и форумах, проводимых в Москве, а молодежные делегации региона принимают участие в федеральных и региональных молодежных проектах.

    «Это соглашение не просто формальность: это серьезный шаг, который позволит нам расширить связи между нашими предприятиями, создавать новые проекты развития в сфере городского хозяйства, медицины, науки, спорта, культуры», – подчеркнул Хинштейн.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Путин прилетел во Владивосток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку, где примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме и обсудит развитие топливно-энергетического комплекса региона.

    Борт номер один с Путиным на борту приземлился во Владивостоке, передает ТАСС. После визита в Китай российский лидер отправился в Дальневосточный федеральный округ, где пробудет два дня. В рамках рабочей программы президент проведет совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса региона и встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

    Путин примет участие в юбилейном, десятом, Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке под девизом «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Центральным событием станет пленарное заседание форума 5 сентября, где ожидается совместное участие с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном. Накануне этого мероприятия у российского президента запланированы отдельные переговоры с каждым из иностранных гостей.

    Напомним, в среду Путин завершил визит в Китай и вылетел во Владивосток. В Китае он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Кроме того, президент России провел ряд встреч, в том числе с вьетнамским лидером Лыонг Кыонгом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, главой Индонезии Прабово Субианто и другими лидерами.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:28 • Новости дня
    Forbes сообщил о нехватке техники у ВСУ из-за ударов российских БПЛА

    Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА России

    Tекст: Евгения Караваева

    Действия специалистов центра «Рубикон» Минобороны усложнили украинскую военную логистику и привели к потере значительного числа транспортных средств.

    Российские FPV-дроны, работающие на фронте в составе испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», осложняют логистику украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Украинский солдат рассказал: «Их целью является украинская логистика», комментируя влияние подразделения на работу тыла ВСУ.

    Мария Берлинская, руководитель украинского центра поддержки аэроразведки, заявила, что подразделение «Рубикон» уничтожило тысячи единиц техники, беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что подразделение работает по операторам украинских дронов, из-за чего ВСУ не могут проводить полноценную разведку. По ее словам, «можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны», – заявила Берлинская.

    Издание «Страна» со ссылкой на украинского военного сообщало, что работа российских FPV-дронов стала одной из причин ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. Ожесточенные атаки дронов привели к недостатку грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, используемых для снабжения и эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение транспортной инфраструктуре на Украине, которую использовали ВСУ.

    Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадиться на островной зоне Днепра.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.

    В ходе совещания Путин сообщил, что новая плавучая АЭС предназначена для обеспечения электроэнергией Баимского горно-обогатительного комбината, передает РИА «Новости».

    «Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику. Он заявил о необходимости развивать энергетику Чукотки.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин призвал не откладывать обновление электросетей России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос обновления электросетевого комплекса нельзя откладывать из-за увеличивающейся нагрузки на инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ТЭК на Дальнем Востоке.

    «Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Из-за роста энергопотребления увеличивается нагрузка на сети. И очевидно, что откладывать их обновление нельзя», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Путин отметил, что нельзя дожидаться критического состояния сетей, чтобы потом обращаться за экстренным финансированием. В завершение глава государства предложил перейти к обсуждению вопросов и предоставил слово министру энергетики Сергею Цивилеву.

    Ранее Путин поручил проработку строительства новых дальневосточных ГЭС.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новоселовку в Запорожской области
    Украинские десантники понесли потери в бою с колумбийскими наемниками ВСУ
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    Нетаньяху запретил Макрону въезд в Израиль
    Греф предсказал ослабление рубля к концу года
    Путина во Владивостоке научили словам «кринж», «траблы» и «чиловая катка»
    Пролетевший внутри лунной орбиты астероид заметили лишь полмесяца назад

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации