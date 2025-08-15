Общественные штабы подготовили 64 тысячи наблюдателей ко Дню голосования

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщается на сайте НОМ, обучение наблюдателей вышло на финишную прямую – подготовлено уже 64 тысячи человек, проведено 769 семинаров. Отмечается, что общественное наблюдение будет обеспечено на каждом избирательном участке в Единый день голосования 2025 года. Процесс обучения продолжится до начала сентября, всего планируется более тысячи семинаров.

Во всех регионах действуют общественные штабы, объединяющие более 700 экспертов, которые занимаются мониторингом и информационной работой. На базе штабов уже проведено 290 мероприятий с участием СМИ, где эксперты дают оценки работе кампаний и разъясняют законодательство. В заседаниях принимают участие политические партии, журналисты и политологи.

Общественные штабы продолжат работу в дни голосования и после них. Среди обучающихся есть представители партий, особенно активно участвует «Единая Россия», подготовившая почти 9000 наблюдателей по программе НОМ, а также более 4000 человек, желающих работать от Общественной палаты РФ.

Ветераны спецоперации проявляют значительный интерес к наблюдению: число их организаций, вовлеченных в процесс, растет. В нынешнем избирательном цикле участники СВО активно работают в общественных штабах и готовятся стать наблюдателями, особенно в ряде регионов, включая Челябинскую, Кемеровскую, Свердловскую, Самарскую и Рязанскую области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Общественной палате состоялось подписание соглашения о независимом наблюдении в Единый день голосования, к которому присоединились 15 политических партий. Общественная палата России и 61 некоммерческая организация подписали соглашения о независимом наблюдении за выборами в Единый день голосования 10 сентября. Электоральные кампании 2025 года стали для партий временем «смотра собственных сил» перед выборами в Госдуму, а главной темой работы с гражданами остается спецоперация.