НОМ и 15 партий подписали соглашение о наблюдении на выборах
В Общественной палате состоялось подписание соглашения о независимом наблюдении в Единый день голосования, к которому присоединились 15 политических партий.
Документ, закрепляющий общие подходы к наблюдению на выборах и обеспечение прозрачности избирательного процесса, носит открытый характер, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ). К нему могут присоединиться другие политические силы.
Секретарь ОП РФ Лидия Михеева отметила, что соглашение определяет стандарты подготовки наблюдателей, проведение совместных обучающих мероприятий и обмен аналитикой. «Круг вопросов, по которым мы взаимодействуем в рамках соглашения, довольно широк. Это и подготовка стандартов и методик наблюдения за голосованием, организация совместных обучающих мероприятий, просветительская работа в средствах массовой информации и интернете», – заявила она.
Руководитель рабочей группы ОП РФ Максим Григорьев напомнил, что десять лет назад создать систему общественного наблюдения было сложно, а теперь в этих процессах приняли участие уже более миллиона россиян. Он добавил, что предложения от партий по «золотому стандарту» наблюдения всегда востребованы.
Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов сообщил, что тренировки наблюдателей стартуют в августе, а к работе федеральных и региональных ситуационных центров партии планируют приступить в сентябре. «Для нас важен легитимный результат, который обеспечивает крепкий мандат наших депутатов», – подчеркнул он.
Представители других партий также высказались за важность общественного наблюдения, межпартийного сотрудничества и обеспечения легитимности и конкурентности выборов.