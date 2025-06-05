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Эксперты: ЕДГ-2025 послужит моделью для будущих выборов в Госдуму
В партиях указали на ключевые планы в рамках электоральных кампаний 2025 года
Электоральные кампании 2025 года станут для партий временем «смотра собственных сил» перед выборами в Госдуму. В преддверии голосований фракции активно выбирают приоритетные вопросы для работы с гражданами. Главной темой при этом остается спецоперация. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «ЕДГ–2025: как партии готовятся к выборам?».
«Текущий год станет «модельным» для политических сил России. От того, как они покажут себя в предстоящий Единый день голосования (ЕДГ), зависит расстановка сил перед выборами в Госдуму», – сказала Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ.
В рамках ЕДГ пройдет более пяти тыс. избирательных кампаний разного уровня, будет распределено порядка 50 тыс. мандатов. Так, в 21 регионе будут выбирать высших должностных лиц, в 11 – членов законодательных органов, еще в 25 – депутатов представительных органов муниципальных образований, в 80 субъектах состоятся выборы в органы местного самоуправления, напомнила Кислицына.
С тем, что 2025 год станет для партий временем «смотра собственных сил» перед выборами в Госдуму, согласен и политтехнолог Александр Назаров. «Согласно последним данным социологов, лидерские позиции традиционно занимает «Единая Россия». Второе место принадлежит ЛДПР. «Ноздря в ноздрю» с ней идет КПРФ. Пятерку лидеров замыкают «Новые люди» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СРЗП)», – рассказывает эксперт. Он указал, что «поскольку пул кампаний большой, количество применяемого дистанционного электронного голосования в регионах растет». «Партии оттачивают инструменты именно в этой технологии», – считает аналитик.
«Единая Россия» намерена за два года довести до избрания и заменить около 180 тыс. мандатов депутатов муниципального уровня, говорит Сергей Перминов, сенатор, член Генерального совета партии. По его словам, ключевая задача партии – задача легитимности: мандат победившего кандидата партии должен быть крепким. Кроме того, фракция намерена в очередной раз подтвердить статус партии президентского курса.
Особое внимание «Единая Россия» намерена уделить участникам СВО. «У нас растет показатель интеграции в политические проекты ветеранов спецоперации. Мы чувствуем запрос граждан на обновление и участие в управлении молодых людей», – пояснил Перминов.
Главной в грядущих кампаниях тему поддержки СВО называет и Сергей Обухов, депутат Госдумы, секретарь Центрального комитета КПРФ. Между тем, в приоритете у СЗРП помимо спецоперации, стоят вопросы инфляции, роста стоимости жизни и демография, делится представитель фракции Дмитрий Гусев. На проблемах социальной справедливости и сферы здравоохранения сосредоточит внимание «Российская партия пенсионеров», говорит ее глава Эрик Праздников.
ЛДПР тем временем намерена стать второй политической силой не менее чем в половине субъектов, отмечает Мария Воропаева, первый замруководителя Центрального аппарата партии, рейтинг фракции находится на пике с 2020. В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Самылин, считает, что для «Новых людей» важны каждые выборы и 2025 год – не исключение.
Подводя итог, политконсультант Анна Федорова обозначила четыре темы, на которые каждый партийный проект будет высказываться: миграция, демография, проблематика стоимости жизни, ИИ. Кроме того, она обратила внимание на то, что в 2026 году ожидается порядка десяти млн новых избирателей. «Мягкое знакомство новых избирателей с партиями – это смысловая задача 2025 года», – заключила эксперт.
Напомним, 14 сентября состоится единый день голосования. На эту дату запланированы выборы депутатов заксобраний в 11 регионах и представительных органов местного самоуправления в 24 административных центрах. Кроме того, в 21 субъекте состоятся электоральные кампании на пост губернатора.