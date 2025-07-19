Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Зеленский заявил о необходимости личной встречи с Путиным
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости личной встречи с президентом России Владимиром Путиным для обеспечения долгосрочного мира на Украине.
По словам Зеленского, встреча лидеров двух государств может стать реальным шагом к обеспечению мира, который будет действительно продолжительным.
Он заявил, что Украина готова к такой встрече, передает Lenta.Ru.
Президент Украины сообщил, что продолжается диалог с российской стороной по вопросу обмена пленными. Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые во время прошедшей встречи в Стамбуле, и сейчас украинская команда работает над очередным обменом.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил России провести переговоры на следующей неделе.
Источник подтвердил факт выдвижения Киевом подобного предложения.
Турция заявила об ожидании конкретики по третьему раунду переговоров по Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, на завершающем этапе переговоров.