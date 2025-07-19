Зеленский заявил о предложении Киева провести переговоры на следующей неделе

Эксперт объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

Политолог Ткаченко объяснил заявление Макрона на украинском языке о давлении на Россию

Tекст: Андрей Резчиков

«Заявление Макрона на украинском языке – это демонстративная дипломатия, чтобы подчеркнуть свое желание сотрудничать с Зеленским. Но в целом это сугубо театральные, демонстративные действия. Поскольку нет успехов на линии фронта, необходимо как-то заполнять информационный вакуум новостями об Украине», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Собеседник отметил, что такое событие, как телефонный звонок между Зеленским и Макроном, «обычно не раскручивается до подобных политических масштабов»: «Ну, созвонились и обсудили разные вопросы. Назовите принятые решения. Но в данном случае в очередной раз была вербально подтверждена позиция Франции о готовности воевать до последнего украинца».

«50-дневный срок движется. За это время Зеленский должен показать что-то на линии боевого соприкосновения, а этого у него не получается. Либо ему надо сформировать какую-то коалицию, которая после 3 сентября сможет говорить одним голосом с американцами против России. Поэтому сейчас в Европе идут дипломатические контакты о том, что нужно поддержать «коалицию желающих», либо создать что-то новое», – пояснил эксперт.

По словам Ткаченко, этот процесс в Европе возглавили президент Франции и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Между Макроном и Мерцем уже начинается конкуренция по поводу того, кто будет олицетворять Европу в противостоянии с Россией. Мерцу этого очень хочется, но ему не хватает политического капитала. Немецкая экономика крупнее, но Франция – ядерная держава, у Макрона всегда есть собственная позиция, а у канцлера – проамериканская», – добавил спикер.

Накануне состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским. Затем французский лидер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил на украинском языке об ужесточении давления на Россию: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», – написал он.

Макрон подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Украину. Также он приветствовал введение 18-го пакета санкций против России, напомнив, что на саммите «коалиции желающих»17 июля при участии 30 стран и США участники подтвердили готовность продолжать помогать Киеву.