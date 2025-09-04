  • Новость часаПутин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Зачем США угрожают вторжением в Мексику
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 14:26 • Новости дня

    Путин осмотрел новую экспозицию о русском языке во Владивостоке

    Путину представили интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык» в Приморье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во Владивостоке президенту Владимиру Путину представили новую культурно-просветительскую экспозицию, посвященную уникальности русского языка, которая позволяет по-новому изучать язык в игровой форме.

    Президент России Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Уникальный русский язык» в филиале Национального центра «Россия» в Приморском крае, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Экспозиция была создана по поручению главы государства и стала первой подобной инициативой, реализованной во Владивостоке. Автором проекта выступила Лилиана Воронова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного.

    В ходе визита Владимир Путин принял участие в интерактивном задании по расстановке ударений, а затем пригласил воспитанников центра «Воин» для проверки их знаний. Участники вместе с президентом безошибочно определили правильные ударения в словах «граффити» и «каталог».

    По словам Лилианы Вороновой, новая экспозиция предоставляет детям, жителям и туристам Приморья возможность изучать русский язык через игру, знакомиться с необычными языковыми явлениями, узнавать интересные факты и рекорды. Она отметила, что этот проект способствует формированию национальной идентичности и передаче культурного наследия.

    Экспозиция стала частью большого комплекса, включающего выставочные пространства о достижениях и развитии Дальнего Востока. Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента для демонстрации достижений страны и укрепления национального самосознания. До конца года филиалы центра откроются в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку. Глава государства примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме.

    4 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»

    Путин принял участие в открытии первого филиала Национального центра «Россия» во Владивостоке

    Путин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»
    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во время визита во Владивосток первым делом ознакомился с филиалом Национального центра «Россия» на базе океанариума, рассчитанным на 500 посетителей.

    Путин открыл свою рабочую программу на ВЭФ с посещения филиала центра, передает ТАСС.

    Он приехал на причал на автомобиле Aurus, на катере «Ураган» его встретил капитан корабля, он отдал главе государства честь, после чего президент пожал ему руку.

    Затем Путин на катере «Ураган» отправился на остров Русский, где расположен филиал Национального центра «Россия».

    Центр разместился в здании Владивостокского океанариума, который был построен в 1990 году и занимает площадь 2,5 тыс. кв. метров. Главной особенностью экспозиции является овальный аквариум с осетрами.

    Экспозиция расскажет о богатой истории, достижениях и перспективах развития Приморского края. Одновременно экспозицию смогут осматривать до 500 человек. Выставка оформлена в морской тематике, включает отраслевые зоны, посвященные карьерным возможностям, науке, образованию, спорту, культуре, туризму и инновациям региона.

    Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению главы государства для демонстрации главных достижений страны, укрепления национальной идентичности и развития профессиональных навыков у детей и молодежи.

    Ранее советник президента Антон Кобяков сообщал, что на ВЭФ в 2025 году планируют акцентировать внимание на многополярном мире и технологическом суверенитете, а также развитии Дальнего Востока.

    4 сентября 2025, 09:37 • Новости дня
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца

    СВР: Канцлер Германии Мерц воспитан на заветах служивших фашизму деда и отца

    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, с детства испытывал желание отомстить за поражение своей страны во Второй мировой войне, считает Служба внешней разведки России (СВР).

    Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом, сообщается на сайте СВР.

    По поступающей в СВР информации, его жажда мести формировалась с ранних лет и усилилась после начала политической деятельности.

    Многие европейские эксперты удивлены резкой антироссийской позицией Мерца, несмотря на продолжающийся диалог России и США по урегулированию кризиса на Украине.

    Однако, как подчеркнуло ведомство, это не удивляет его близких, поскольку Мерц был воспитан на взглядах своего деда Йозефа Пауля Совиньи и отца Иоахима Мерца, которые служили фашистскому режиму.

    Согласно информации из открытых источников, дед Фридриха Мерца по матери, Йозеф Пауль Совиньи, с 1917-го по 1937 год являлся бургомистром города Брилон, он оставался в должности и после прихода нацистов к власти, а позднее был зачислен в резерв SA («коричневорубашечники», штурмовые отряды НСДАП,) в звании обершарфюрера и в НСДАП (в 1947 году он проходил процедуру денацификации, указав датой вступления в SA 1 июля 1933 года). После того, как в 2004 году об этом стало известно, Фридрих Мерц объяснял позицию деда тем, что тот сначала надеялся на выход из кризисного состояния, но через несколько лет ушел на пенсию, а в резерв штурмовых отрядов и нацистскую партию якобы был зачислен в автоматическом порядке, без его ведома.

    Иоахим Мерц во время Второй мировой войны в составе вермахта воевал с Красной армией.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц оскорбил президента России Владимира Путина. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал подобные действия неприемлемыми.

    Сам Путин пояснил, что оскорбительные высказывания канцлера Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    3 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал высказывания Мерца о Путине неприемлемыми

    Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления Мерца о Путине как разрушающие доверие

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Германии Сергей Нечаев резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнув разрушение остатков доверия между двумя странами.

    Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми, передает ТАСС.

    Кроме того, Нечаев отметил, что подобные высказывания разрушают остатки доверия между Россией и Германией и могут сделать процесс отчуждения между странами необратимым. «Это удручает», – добавил он, комментируя последствия подобных высказываний.

    Ранее Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус предложил «вынудить» Россию остановить спецоперацию на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Президент России Владимир Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    3 сентября 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада
    @ Amrei Schulz/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что оскорбительные высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца являются попыткой Запада уйти от ответственности за события на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибегает к оскорблениям, чтобы переложить ответственность за ситуацию на Украине с Запада, считает президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Владимир Путин подчеркнул: «Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя, ну, не с него лично, а со своей страны и вообще коллективного Запада, снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине».

    Ранее Мерц оскорбительно отозвался о Владимире Путине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава фракции ХДС в Бундестаге Фридрих Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. Мерц заявил, что конфликт на Украине может затянуться на продолжительное время. Он также исключил возможность отправки западных военных на Украину до достижения перемирия.

    3 сентября 2025, 19:50 • Новости дня
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин заявил о рисках для мировой экономики при передаче активов России Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин отметил, что передача замороженных российских активов Киеву приведет к разрушению принципов международных финансов и экономике в целом.

    Передача российских замороженных активов Украине может привести к масштабным негативным последствиям для всей мировой экономики, передает ТАСС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Глава государства подчеркнул: «Те, кто поумнее не хотят [забирать замороженные активы РФ]. Да, это правда, здесь без всякой иронии и без того, чтобы «наехать» [на] тех, кто глупее. Потому что те, кто поумнее, – это люди, которые занимаются финансами, экономикой. Они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической финансовой деятельности и нанесет без всякого сомнения огромный вред всей мировой экономике и международным финансам».

    Путин отметил, что на Западе многие специалисты осознают возможные серьезные последствия подобных решений и воздерживаются от поспешных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза отметили значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Министр финансов США Скотт Бессент предложил использовать замороженные российские активы как элемент переговоров с Москвой по будущему восстановлению Украины.

    При этом министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отметил невозможность экспроприации российских активов из-за угрозы стабильности финансового сектора Евросоюза.

    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    3 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    Путин: В отношениях с Азербайджаном все встанет на свои места
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал, что обменялся короткими приветствиями с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    По словам Путина, он перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами» на торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, передает ТАСС.

    «Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, я поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами мы перекинулись», – сказал президент России.

    Комментируя текущий уровень взаимодействия между Россией и Азербайджаном, Путин отметил, что между странами всегда возникают вопросы, связанные с текущей ситуацией и политической конъюнктурой.

    Президент подчеркнул, что несмотря на наличие определенных проблем, «фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места».

    Ранее сообщалось, что во время торжественных мероприятий в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, Путин и Алиев обменялись кратким рукопожатием.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии субстантивного общения Путина и Алиева в Пекине.

    4 сентября 2025, 07:00 • Новости дня
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При невозможности мирного разрешения украинского конфликта российской стороне придется решать поставленные задачи вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Видим настроение действующей в США администрации под руководством президента (Дональда) Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского вопроса). Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», – цитирует президента РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что большая часть военных военнослужащих полностью поддерживают задачи, поставленные в ходе специальной военной операции.

    Также глава российского государства пояснял, что нецелесообразно прогнозировать развитие событий вокруг спецоперации на Украине.

    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Приглашение Владимира Зеленского на переговоры не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин напомнил о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции

    Путин заявил об укомплектованности украинских подразделений на 47-48%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Боеспособные подразделения Украины сейчас укомплектованы не более чем на 47-48%, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи… Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Ситуация находится у самой критической черты», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин высказался о причинах трагедии на Украине и выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях

    Путин сообщил об успешном наступлении всех группировок ВС России на СВО

    Путин заявил об успешном наступлении ВС России на всех направлениях
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент отметил, что российские войска демонстрируют успехи на фронте, несмотря на различные темпы продвижения на отдельных участках линии боевых действий.

    Все группировки российских вооруженных сил наступают на всех направлениях, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что наступление идет успешно и, хотя темпы различаются, продвижение фиксируется практически везде.

    Путин отметил, что противник в рамках специальной военной операции вынужден «затыкать дыры» на фронте, перебрасывая наиболее боеспособные подразделения на критические участки. При этом резервов у ВСУ становится все меньше.

    «То, что мы видим: он [противник] пытается «затыкать дыры», что называется, перебрасывая наиболее дееспособные части из одного достаточно сложного для него района в другие районы боевых действий, которые считает более критичными», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин выразил обеспокоенность возможным вступлением Украины в НАТО и отметил долгосрочные риски для безопасности России.

    Москва несколько лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам, однако теперь действия России стали более серьезными.

    Российские войска ежемесячно освобождают от 600 до 700 кв. км территорий в рамках специальной военной операции на Украине.

    3 сентября 2025, 21:32 • Новости дня
    Путин пошутил над Песковым в Пекине

    Путин в шутку назвал Пескова лентяем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Пекине пошутил о своем пресс-секретаре Дмитрии Пескове.

    Поводом для шутки стала ситуация, когда Песков несколько раз объявлял журналистам о завершении мероприятия, но представители СМИ продолжали задавать вопросы главе государства, передает РИА «Новости».

    В ходе обмена репликами Песков сказал: «Владимир Владимирович, это может еще долго продолжаться», обращаясь к президенту. Путин, завершая встречу, заявил: «Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится».

    В среду президент России Владимир Путин завершил свой официальный визит в Китай и покинул страну.

    Напомним, российский лидер прибыл в Китай в воскресенье. Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    3 сентября 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин отказался делать прогнозы о ходе спецоперации на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о нецелесообразности прогнозирования развития событий вокруг спецоперации на Украине.

    Он пояснил, что боевые действия всегда представляют собой сложную и жестокую ситуацию, из-за чего строить какие-либо предположения по их дальнейшему ходу не следует, передает ТАСС.

    «Боевые действия – это вещь и сложная, и жестокая, поэтому никаких здесь прогнозов делать не следует», – подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО. По его словам, патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности.

    Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

