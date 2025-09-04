Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Путин осмотрел новую экспозицию о русском языке во Владивостоке
Путину представили интерактивную экспозицию «Уникальный русский язык» в Приморье
Во Владивостоке президенту Владимиру Путину представили новую культурно-просветительскую экспозицию, посвященную уникальности русского языка, которая позволяет по-новому изучать язык в игровой форме.
Президент России Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Уникальный русский язык» в филиале Национального центра «Россия» в Приморском крае, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Экспозиция была создана по поручению главы государства и стала первой подобной инициативой, реализованной во Владивостоке. Автором проекта выступила Лилиана Воронова, заведующая кафедрой русского языка как иностранного.
В ходе визита Владимир Путин принял участие в интерактивном задании по расстановке ударений, а затем пригласил воспитанников центра «Воин» для проверки их знаний. Участники вместе с президентом безошибочно определили правильные ударения в словах «граффити» и «каталог».
По словам Лилианы Вороновой, новая экспозиция предоставляет детям, жителям и туристам Приморья возможность изучать русский язык через игру, знакомиться с необычными языковыми явлениями, узнавать интересные факты и рекорды. Она отметила, что этот проект способствует формированию национальной идентичности и передаче культурного наследия.
Экспозиция стала частью большого комплекса, включающего выставочные пространства о достижениях и развитии Дальнего Востока. Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента для демонстрации достижений страны и укрепления национального самосознания. До конца года филиалы центра откроются в Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку. Глава государства примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме.