Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин заявил о запасах угля в России на тысячу лет
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 13:22 • В мире

    @ USA TODAY Network/Reuters Connect

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу.

    3 сентября госсекретарь США Марко Рубио встретился с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. И это было отнюдь не протокольное мероприятие. Задачей госсекретаря Соединенных Штатов было каким-то образом погасить то напряжение, которое возникло между Вашингтоном и Мексикой из-за объявленной Дональдом Трампом войны против наркокартелей – а также тех методов, которые президент Соединенных Штатов хотел бы применять для этой войны. «Идея в том, что президент США собирается объявить войну террористическим организациям, связанным с наркоторговлей», заявил Рубио.

    Дело в том, что Трамп разрешил американским военным вести войну против картелей на любой территории, и на днях они потопили лодку, которая предположительно везла наркотики из Венесуэлы. Госсекретарь Рубио заявил, что США продолжат уничтожать инфраструктуру картелей – а также транспорт, на которых те перевозят наркотики в Соединенные Штаты.

    «Это не биржевые маклеры. Это не агенты по недвижимости, которые параллельно приторговывают наркотиками. Если вы находитесь на лодке, которая направляется в США и полна кокаина или фентанила, то вы представляете непосредственную угрозу для Соединенных Штатов», – пояснил Рубио.

    И мексиканцы имеют все основания опасаться, что в следующий раз американские военные ударят уже не по лодке в море, а по нарколаборатории в Мексике. Дело в том, что мексиканские картели сейчас являются ключевыми игроками на криминальном рынке Западного полушария. Они давно подмяли под себя колумбийских конкурентов и сейчас контролируют цепочку поставок наркотиков в США – начиная от производства в Южной Америке и заканчивая сбытом на американских улицах.

    Поэтому в руководстве Белого дома дают понять, что Вашингтон будет решать эту проблему силовым путем, причем без учета мексиканского суверенитета. Явно намекая, что дело может дойти даже до вторжения американских войск в Мексику.

    Американский президент заявлял, что уважает президента Мексики Клаудию Шейнбаум, но видит, что она сама решить проблему с картелями не способна. «Мне очень нравится президент. Я думаю, она отличная женщина. На самом деле, она удивительная женщина в некоторых отношениях, очень элегантная, красивая. Но Мексика управляется картелями. Его возглавляют картели», – говорит Трамп.

    Он уже предлагал мексиканским властям добровольно согласиться на решение американцами мексиканской проблемы – в частности, разместить в Мексике войска США. Однако Шейнбаум отказалась.

    «Ни при каких обстоятельствах мы не примем вмешательство или любые другие действия из-за рубежа, которые наносят ущерб целостности, независимости и суверенитету страны», – заявила президент Мексики.

    Ранее она также подтверждала, что «президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла [в Мексику]». И конечно же, ему было в этом отказано.

    Требования Трампа хоть и кажутся справедливыми, но они, по сути, тупиковые. Да, Мексика не может самостоятельно победить картели – ряд организаций, обладающих своими мини-армиями и колоссальными финансовыми ресурсами. Но вина за это лежит не только на мексиканском руководстве, но и на США. Ведь мини-армии вооружаются за счет стволов, которые поступают в Мексику из Соединенных Штатов. Причем поступают благодаря правилам практически свободной продажи оружия на внутриамериканском рынке. А деньги на это оружие и на противостояние мексиканским властям картели получают за счет продажи наркотиков в США.

    В итоге получается, что из-за неспособности Вашингтона вести борьбу с картелями на своей территории мексиканские бандиты становятся богаче и влиятельнее, чем власть. Для понимания, весь оборонный бюджет Мексики в 2024 году был чуть менее 17 млрд долларов. А в 2022 году мексиканские картели заработали на трансфере нелегалов через границу – то есть своем далеко не профильном бизнесе – 13 млрд долларов.

    В итоге Клаудия Шейнбаум оказалась перед непростым выбором. Заставить Трампа бороться с картелями на территории США она не может – хотя бы потому, что ограничение свободной продажи оружия противоречит интересам крупнейшей республиканской лоббистской организации под названием «Национальная оружейная ассоциация», объединяющей сотни тысяч частных продавцов оружия.

    Воспрепятствовать Пентагону в его возможных ударах по территории Мексики тоже невозможно, поскольку для этого у страны нет достаточного количества ресурсов.

    Жестко отреагировать на возможное нарушение мексиканского суверенитета – например, разрывом дипотношений, – она тоже не в состоянии. Объем американо-мексиканской торговли превышает 800 млрд долларов, и без нее экономике Мексики придется туго. Как и в случае, если Трамп решит ввести тарифы на импорт мексиканских товаров в отместку за «недостаточную борьбу Мексики с картелями». При этом отсутствие жесткой реакции на возможные удары может стать концом ее президентства, поскольку серьезно ударит по рейтингу президента среди населения.

    Поэтому Шейнбаум пытается лавировать. С одной стороны, говорить о национальном суверенитете и его защите – а с другой пытаться умиротворять Трампа отдельными уступками. Так, например, в феврале Мексика экстрадировала в США 29 захваченных ею представителей руководства картелей. В августе еще 26.

    И встреча с Рубио была таким же актом умиротворения. Если верить совместному пресс-релизу, то стороны будут сотрудничать в борьбе с транснациональной преступностью «на принципах взаимности, уважения суверенитета и территориальной целостности, совместной и дифференцированной ответственности, а также взаимного доверия». Ну и создают для этого специальную рабочую группу на высоком уровне. При этом, по словам министра иностранных дел Мексики Хуана Рамона де Фуэнте, каждая страна будет вести борьбу с преступностью «на своей территории».

    Вероятно, Шейнбаум считает, что создание этой рабочей группы успокоит Трампа. Станет сигналом о готовности Мексики к сотрудничеству и стимулирует Белый дом отказаться от введения санкций.

    И Рубио вроде как доволен. «Это самое тесное сотрудничество в области безопасности, которое у нас когда-либо было, возможно, с любой страной, но, безусловно, в истории американо-мексиканской отношений», – говорит американский госсекретарь. Вопрос лишь в том, будет ли доволен Трамп. И если да, то сколько продлится это его удовлетворение перед новой серией угроз в отношении Мексики.

    Российские войска освободили Новоселовку в Запорожской области
    Украинские десантники понесли потери в бою с колумбийскими наемниками ВСУ
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    Нетаньяху запретил Макрону въезд в Израиль
    Греф предсказал ослабление рубля к концу года
    Путина во Владивостоке научили словам «кринж», «траблы» и «чиловая катка»
    Пролетевший внутри лунной орбиты астероид заметили лишь полмесяца назад

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

