Зачем США угрожают вторжением в Мексику

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

3 сентября госсекретарь США Марко Рубио встретился с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. И это было отнюдь не протокольное мероприятие. Задачей госсекретаря Соединенных Штатов было каким-то образом погасить то напряжение, которое возникло между Вашингтоном и Мексикой из-за объявленной Дональдом Трампом войны против наркокартелей – а также тех методов, которые президент Соединенных Штатов хотел бы применять для этой войны. «Идея в том, что президент США собирается объявить войну террористическим организациям, связанным с наркоторговлей», заявил Рубио.

Дело в том, что Трамп разрешил американским военным вести войну против картелей на любой территории, и на днях они потопили лодку, которая предположительно везла наркотики из Венесуэлы. Госсекретарь Рубио заявил, что США продолжат уничтожать инфраструктуру картелей – а также транспорт, на которых те перевозят наркотики в Соединенные Штаты.

«Это не биржевые маклеры. Это не агенты по недвижимости, которые параллельно приторговывают наркотиками. Если вы находитесь на лодке, которая направляется в США и полна кокаина или фентанила, то вы представляете непосредственную угрозу для Соединенных Штатов», – пояснил Рубио.

И мексиканцы имеют все основания опасаться, что в следующий раз американские военные ударят уже не по лодке в море, а по нарколаборатории в Мексике. Дело в том, что мексиканские картели сейчас являются ключевыми игроками на криминальном рынке Западного полушария. Они давно подмяли под себя колумбийских конкурентов и сейчас контролируют цепочку поставок наркотиков в США – начиная от производства в Южной Америке и заканчивая сбытом на американских улицах.

Поэтому в руководстве Белого дома дают понять, что Вашингтон будет решать эту проблему силовым путем, причем без учета мексиканского суверенитета. Явно намекая, что дело может дойти даже до вторжения американских войск в Мексику.

Американский президент заявлял, что уважает президента Мексики Клаудию Шейнбаум, но видит, что она сама решить проблему с картелями не способна. «Мне очень нравится президент. Я думаю, она отличная женщина. На самом деле, она удивительная женщина в некоторых отношениях, очень элегантная, красивая. Но Мексика управляется картелями. Его возглавляют картели», – говорит Трамп.

Он уже предлагал мексиканским властям добровольно согласиться на решение американцами мексиканской проблемы – в частности, разместить в Мексике войска США. Однако Шейнбаум отказалась.

«Ни при каких обстоятельствах мы не примем вмешательство или любые другие действия из-за рубежа, которые наносят ущерб целостности, независимости и суверенитету страны», – заявила президент Мексики.

Ранее она также подтверждала, что «президент Трамп действительно в одном из звонков предлагал, чтобы армия Соединенных Штатов вошла [в Мексику]». И конечно же, ему было в этом отказано.

Требования Трампа хоть и кажутся справедливыми, но они, по сути, тупиковые. Да, Мексика не может самостоятельно победить картели – ряд организаций, обладающих своими мини-армиями и колоссальными финансовыми ресурсами. Но вина за это лежит не только на мексиканском руководстве, но и на США. Ведь мини-армии вооружаются за счет стволов, которые поступают в Мексику из Соединенных Штатов. Причем поступают благодаря правилам практически свободной продажи оружия на внутриамериканском рынке. А деньги на это оружие и на противостояние мексиканским властям картели получают за счет продажи наркотиков в США.

В итоге получается, что из-за неспособности Вашингтона вести борьбу с картелями на своей территории мексиканские бандиты становятся богаче и влиятельнее, чем власть. Для понимания, весь оборонный бюджет Мексики в 2024 году был чуть менее 17 млрд долларов. А в 2022 году мексиканские картели заработали на трансфере нелегалов через границу – то есть своем далеко не профильном бизнесе – 13 млрд долларов.

В итоге Клаудия Шейнбаум оказалась перед непростым выбором. Заставить Трампа бороться с картелями на территории США она не может – хотя бы потому, что ограничение свободной продажи оружия противоречит интересам крупнейшей республиканской лоббистской организации под названием «Национальная оружейная ассоциация», объединяющей сотни тысяч частных продавцов оружия.

Воспрепятствовать Пентагону в его возможных ударах по территории Мексики тоже невозможно, поскольку для этого у страны нет достаточного количества ресурсов.

Жестко отреагировать на возможное нарушение мексиканского суверенитета – например, разрывом дипотношений, – она тоже не в состоянии. Объем американо-мексиканской торговли превышает 800 млрд долларов, и без нее экономике Мексики придется туго. Как и в случае, если Трамп решит ввести тарифы на импорт мексиканских товаров в отместку за «недостаточную борьбу Мексики с картелями». При этом отсутствие жесткой реакции на возможные удары может стать концом ее президентства, поскольку серьезно ударит по рейтингу президента среди населения.

Поэтому Шейнбаум пытается лавировать. С одной стороны, говорить о национальном суверенитете и его защите – а с другой пытаться умиротворять Трампа отдельными уступками. Так, например, в феврале Мексика экстрадировала в США 29 захваченных ею представителей руководства картелей. В августе еще 26.

И встреча с Рубио была таким же актом умиротворения. Если верить совместному пресс-релизу, то стороны будут сотрудничать в борьбе с транснациональной преступностью «на принципах взаимности, уважения суверенитета и территориальной целостности, совместной и дифференцированной ответственности, а также взаимного доверия». Ну и создают для этого специальную рабочую группу на высоком уровне. При этом, по словам министра иностранных дел Мексики Хуана Рамона де Фуэнте, каждая страна будет вести борьбу с преступностью «на своей территории».

Вероятно, Шейнбаум считает, что создание этой рабочей группы успокоит Трампа. Станет сигналом о готовности Мексики к сотрудничеству и стимулирует Белый дом отказаться от введения санкций.

И Рубио вроде как доволен. «Это самое тесное сотрудничество в области безопасности, которое у нас когда-либо было, возможно, с любой страной, но, безусловно, в истории американо-мексиканской отношений», – говорит американский госсекретарь. Вопрос лишь в том, будет ли доволен Трамп. И если да, то сколько продлится это его удовлетворение перед новой серией угроз в отношении Мексики.