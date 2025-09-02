Axios: Мексика отказалась подчиняться США

Tекст: Алексей Дегтярев

Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.