Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА России
Действия специалистов центра «Рубикон» Минобороны усложнили украинскую военную логистику и привели к потере значительного числа транспортных средств.
Российские FPV-дроны, работающие на фронте в составе испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», осложняют логистику украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.
Украинский солдат рассказал: «Их целью является украинская логистика», комментируя влияние подразделения на работу тыла ВСУ.
Мария Берлинская, руководитель украинского центра поддержки аэроразведки, заявила, что подразделение «Рубикон» уничтожило тысячи единиц техники, беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что подразделение работает по операторам украинских дронов, из-за чего ВСУ не могут проводить полноценную разведку. По ее словам, «можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны», – заявила Берлинская.
Издание «Страна» со ссылкой на украинского военного сообщало, что работа российских FPV-дронов стала одной из причин ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. Ожесточенные атаки дронов привели к недостатку грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, используемых для снабжения и эвакуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение транспортной инфраструктуре на Украине, которую использовали ВСУ.
Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадиться на островной зоне Днепра.