    Зачем США угрожают вторжением в Мексику
    СВР объяснила жажду мести России у Мерца
    Политолог: Украина Зеленского ближе к экономической модели Прибалтики, а не Южной Кореи
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Российские войска освободили днепропетровскую Новоселовку
    Участники «коалиции желающих» не договорились о войсках на Украине
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    4 сентября 2025, 14:28 • Новости дня

    Forbes сообщил о нехватке техники у ВСУ из-за ударов российских БПЛА

    Forbes: ВСУ столкнулись с нехваткой техники из-за ударов БПЛА России

    Tекст: Евгения Караваева

    Действия специалистов центра «Рубикон» Минобороны усложнили украинскую военную логистику и привели к потере значительного числа транспортных средств.

    Российские FPV-дроны, работающие на фронте в составе испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон», осложняют логистику украинской армии, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Украинский солдат рассказал: «Их целью является украинская логистика», комментируя влияние подразделения на работу тыла ВСУ.

    Мария Берлинская, руководитель украинского центра поддержки аэроразведки, заявила, что подразделение «Рубикон» уничтожило тысячи единиц техники, беспилотников, а также самолеты и экипажи ВСУ. Она подчеркнула, что подразделение работает по операторам украинских дронов, из-за чего ВСУ не могут проводить полноценную разведку. По ее словам, «можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны бессмысленны», – заявила Берлинская.

    Издание «Страна» со ссылкой на украинского военного сообщало, что работа российских FPV-дронов стала одной из причин ухудшения ситуации для ВСУ на красноармейском направлении. Ожесточенные атаки дронов привели к недостатку грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, используемых для снабжения и эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение транспортной инфраструктуре на Украине, которую использовали ВСУ.

    Российские военные ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся высадиться на островной зоне Днепра.

    3 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека

    МИД Узбекистана направил ноту МИД РФ после оскорбления узбека

    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Узбекистана выступили с требованием установить личность мужчины, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье и попавшего на видео.

    Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой принять меры в отношении мужчины, оскорбившего гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

    Инициатива появилась после появления в конце августа видео, на котором прохожий в Подмосковье в грубой форме оскорбляет трудового мигранта и называет его «рабом». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях Узбекистана.

    Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов рассказал, что министерство ведет постоянный мониторинг СМИ и расследует данный случай. Он сообщил: «Была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер».

    Бурханов также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились. Он призвал граждан в случае нарушения их прав, законных интересов или чести незамедлительно обращаться в российские правоохранительные органы, а также в дипломатические представительства и консульства Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту по поводу якобы нарушений прав узбекистанцев в ходе проверок на территории России.

    Мигранты из Казахстана все активнее готовы потеснить узбеков и таджиков на рынке труда, что может изменить демографическую ситуацию в Центральной Азии к середине XXI века.

    4 сентября 2025, 09:50 • Новости дня
    Бой колумбийских наемников с десантниками ВСУ в Сумской области привел к потерям в рядах украинцев

    Колумбийские наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе села Садки в Сумской области колумбийские наемники по ошибке открыли огонь по украинским десантникам, украинские военные понесли потери, сообщил источник в силовых структурах России.

    У Садков произошел огневой контакт между отрядом колумбийских наемников и военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, уточнил собеседник РИА «Новости».

    Причиной инцидента стала ошибка идентификации, из-за которой колумбийцы приняли украинских десантников за противника.

    В момент столкновения украинские войска занимались оборудованием позиций в лесу. По словам собеседника агентства, «есть потери со стороны украинцев». Дополнительные подробности о количестве раненых или погибших не приводятся.

    Ранее адвокат одного из наемных боевиков из Колумбии сообщал, что колумбийские наемники, воюющие за киевский режим, сбежали с фронта после того, как стали свидетелями пыток пленных российских военных украинскими бойцами.

    До этого сообщалось, что в окрестностях Покровского в Днепропетровской области половину состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ укомплектовали наемниками из Колумбии.

    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    4 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»

    Ведущий Fox News Уоттерс заявил о возможности подрыва «Силы Сибири 2» в будущем

    Ведущий Fox News не исключил подрыва «Силы Сибири 2»
    @ Charles Sykes/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил о том, что будущий газопровод «Сила Сибири 2» из России в Китай могут взорвать, как это произошло с «Северными потоками».

    Уоттерс заявил в прямом эфире, что Россия «прокладывает большой трубопровод в Китай», это свидетельствует о сближении двух стран, передает РИА «Новости».

    «Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как «Северный поток», – сказал Уоттерс, сделав на словах «кому-то» обозначающий кавычки жест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и. о. постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН отметил отсутствие реального взаимодействия Запада с Москвой в расследовании теракта на «Северных потоках». Западные государства, по его словам, проявляют отсутствие заинтересованности в объективном и результативном расследовании этого теракта.

    4 сентября 2025, 11:27 • Новости дня
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    Медведев пригрозил изъятием «ценностей британской короны»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лондон направил киевскому режиму 1,3 млрд долларов прибыли от российских замороженных активов, на что Россия может ответить изъятием «ценностей британской короны», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ну это означает одно: британские воры передали российские деньги неонацистам. Последствия? Британия совершила правонарушение, а у России возникло, как говорят юристы, право требования к ней и нынешней бандеровской Украине», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он констатировал, что сейчас через суд эти деньги не взыскать, потому Москва может вернуть их лишь одним способом – «украинской землей» и иным недвижимым и движимым имуществом.

    Зампред СБ пояснил, что речь не идет про новые регионы России.

    По словам Медведева, всякий незаконный захват арестованных российских средств или доходов должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество Украины.

    «Ну или изъятием ценностей Британской Короны. Их еще достаточно в разных местах, включая и находящиеся в России», – заключил политик.

    Напомним, британские власти направили киевскому режиму свыше 1 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    До этого ЕС выделил Украине 900 млн евро доходов от российских активов. Также Канада передала киевскому режиму 1,7 млрд долларов, полученных от замороженных российских активов.

    3 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    3 сентября 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол Нечаев назвал высказывания Мерца о Путине неприемлемыми

    Посол России в ФРГ Нечаев назвал заявления Мерца о Путине как разрушающие доверие

    Tекст: Евгения Караваева

    Посол России в Германии Сергей Нечаев резко отреагировал на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о президенте РФ Владимире Путине, подчеркнув разрушение остатков доверия между двумя странами.

    Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми, передает ТАСС.

    Кроме того, Нечаев отметил, что подобные высказывания разрушают остатки доверия между Россией и Германией и могут сделать процесс отчуждения между странами необратимым. «Это удручает», – добавил он, комментируя последствия подобных высказываний.

    Ранее Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус предложил «вынудить» Россию остановить спецоперацию на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Президент России Владимир Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    3 сентября 2025, 19:50 • Новости дня
    На Украине отвергли приглашение Путина к встрече с Зеленским в Москве

    Министр Сибига назвал предложение Путина о встрече с Зеленским неприемлемым

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отверг приглашение президента России Владимира Путина для Владимира Зеленского на переговоры в Москве, предложив альтернативные варианты.

    Официальный отказ Киева от предложения Владимира Путина провести встречу с Владимиром Зеленским в Москве подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет ТАСС. В своем заявлении в соцсети X он назвал подобное предложение «заведомо неприемлемым».

    Сибига отметил, что как минимум семь стран готовы стать площадкой для переговоров между лидерами Украины и России для прекращения боевых действий. По его словам, такими странами выступают Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

    Министр подчеркнул, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любой из этих стран в любой момент. Причины отказа от поездки в Москву Сибига не пояснил. Ранее Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай пригласил Зеленского приехать в Москву для переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Владимира Зеленского «действующим главой администрации» и выразил сомнения в его легитимности. Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    3 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин предоставил спецборт для перевозки больного мальчика из Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай предоставил самолет специального летного отряда «Россия» для перевозки тяжелобольного мальчика обратно в Россию.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил kp.ru, что россиянка привезла в Китай своего сына с онкологическим заболеванием, однако лечение не дало результата, состояние ребенка ухудшилось, передает ТАСС.

    Китайские врачи приняли решение, что мальчика необходимо вернуть на родину, после чего его мать обратилась за поддержкой в российское посольство.

    Песков рассказал, что посол оперативно доложил о ситуации Путину. Президент поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко направить в Китай двух российских врачей. Они стабилизировали состояние ребенка.

    «И теперь он отправится домой. Но не простым самолетом, а бортом специального летного отряда «Россия», который обеспечивает визит президента в Поднебесную», – подчеркнул представитель Кремля.

    Напомним, Путин в воскресенье прибыл в Китай.

    Он принял участие в масштабном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что визит Путина в Китай закрепит новый баланс сил.

    3 сентября 2025, 23:42 • Новости дня
    Посольство России опровергло ложь Лондона о якобы похищенных с Украины детях

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания распространяет недостоверные данные о якобы насильственно перемещенных в Россию детях с Украины, заявило российское посольство в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне выступило с заявлением после введения Британией очередных санкций против Москвы, передает ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что Лондон использует недостоверную информацию, чтобы оправдать санкционные меры, в том числе заявления о якобы насильственном перемещении детей с Украины в Россию.

    «Здоровье и благополучие детей – наш приоритет. Ни о каком похищении речи быть не может. Жизни детей были спасены благодаря оперативно организованной эвакуации из зоны боевых действий», – сказано в заявлении.

    Дипломаты подчеркнули, что обвинения Лондона в отношении якобы насильственного перемещения 19,5 тыс. детей с Украины в Россию не соответствуют действительности.

    В посольстве напомнили, что на переговорах в Стамбуле Киев предоставил список из 339 детей, при этом 30% данных не подтвердились: часть этих несовершеннолетних никогда не были на территории России, другие – уже совершеннолетние, либо вернулись к семьям.

    В посольстве также заявили, что уполномоченные по правам ребенка в России продолжают работу по воссоединению детей с родственниками. Представители дипмиссии призвали британские власти воздерживаться от безосновательных обвинений и не препятствовать усилиям по защите прав и интересов несовершеннолетних.

    Кроме того, российские дипломаты выразили возмущение тем, что санкции против организаций «Движение первых» и «Волонтеры Победы» были введены именно 3 сентября – в годовщину окончания Второй мировой войны. Они назвали подобное решение Лондона циничным, поскольку эти организации занимаются сохранением памяти о Победе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении троих детей с их семьями на Украине.

    На третьем раунде переговоров в Стамбуле выяснилось, что в украинском списке были дети, которые никогда не бывали в России, а 50 фамилий относились ко взрослым людям.

    Москва неоднократно заявляла, что защищает детей от военных действий, а глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский указывал на политический пиар вокруг темы возвращения детей.

    4 сентября 2025, 07:00 • Новости дня
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    Путин пообещал решить задачи на Украине мирно или военным путем
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При невозможности мирного разрешения украинского конфликта российской стороне придется решать поставленные задачи вооруженным путем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Видим настроение действующей в США администрации под руководством президента (Дональда) Трампа, видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение (украинского вопроса). Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем», – цитирует президента РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что большая часть военных военнослужащих полностью поддерживают задачи, поставленные в ходе специальной военной операции.

    Также глава российского государства пояснял, что нецелесообразно прогнозировать развитие событий вокруг спецоперации на Украине.

    3 сентября 2025, 21:10 • Новости дня
    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским

    Политолог Козюлин: Если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут в Москву

    Эксперт: Путин занял безупречную позицию по вопросу встречи с Зеленским
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Приглашение Владимира Зеленского на переговоры не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин напомнил о юридических проблемах украинских властей.

    «В вопросе рассмотрения потенциальной встречи с Владимиром Зеленским российский лидер занял дипломатически и юридически безупречную позицию. Важно понимать, что личная беседа с Зеленским не означает автоматического согласия Москвы с легитимностью его подписи в каких-либо документах», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Зеленский загнал Украину в юридический тупик: срок его правления давно закончился, а организовывать выборы он не спешит. Но даже если соответствующее голосование состоится, то на Украине нет легитимного конституционного суда, который способен утвердить общественное мнение», – пояснил он.

    «Определенную значимость на данный момент сохраняет лишь подпись главы Верховной рады. Тем не менее, для заключения какого-либо договора необходима рациональная позиция украинской стороны и готовность прийти к компромиссу. К сожалению, руководство Украины пока подобным похвастаться не может», – отмечает эксперт.

    «Между тем, Россия нацелена на достижение долгосрочного и стабильного мира, причем как для себя, так и для самой Украины. Осуществить это можно лишь при устранении первопричин конфликта, а именно путем реформирования несправедливой системы безопасности Европы. В этом плане итогом СВО должен стать документ, подписантами которого выступят и лидеры стран Европы», – продолжает собеседник.

    «Но и они не готовы к подобным обсуждениям. Потому и всячески подначивают офис Зеленского на продолжение конфликта. Кроме того, важно закрыть и территориальный вопрос. Нельзя допустить, чтобы в будущем новое руководство Украины принялось отрицать изменившиеся реалии», – говорит он.

    «Этот вопрос необходимо вынести на референдум, итоги которого и станут значимой основой для максимальной стабилизации ситуации. Без этого любая встреча Путина и Зеленского попросту не будет иметь необходимого фундамента. Мы в пустых разговорах не заинтересованы. Ну а если Украине необходима беседа на уровне лидеров – пусть едут к нам», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву. «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает», – заявил российский лидер. В то же время, президент сомневается в результативности подобной встречи. В частности, он напомнил, что украинские власти давно утратили легитимность в связи с отказом от проведения выборов.

    Путин отметил, что для организации выборов Киеву потребуется заключение конституционного суда, который в настоящий момент фактически недееспособен. Например, его председателя не пускают на рабочее место, а некоторые представители органа уехали за границу. Соответственно, проводить встречи с «главой действующей администрации» – «путь в никуда».

    Кроме того, президент добавил, что для участия в процессе урегулирования конфликта, Украине необходимо провести референдум по территориальному вопросу. Однако подобную процедуру «нельзя проводить в условиях военного положения – это тоже конституционное положение». Тем не менее, глава государства  выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 19:40 • Новости дня
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    Дуда обвинил Украину в попытке вовлечь НАТО в конфликт
    @ IMAGO/ANTONI BYSZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев с начала спецоперации стремился втянуть страны НАТО в противостояние с Россией, подчеркнув такую попытку в 2022 году.

    Об этом сообщил Анджей Дуда в интервью журналисту Богдану Рымановскому, передает «БелТА». Бывший президент уточнил, что власти Украины, по его словам, с самого начала спецоперации стремились к втягиванию всех возможных стран в военные действия против России. Он подчеркнул, что подобная стратегия, по его мнению, отвечает интересам Киева.

    В качестве примера Дуда привел события 2022 года, когда на территорию Польши упала ракета. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский тогда пытался вовлечь Польшу в конфликт, используя этот инцидент.

    «С самого начала они (украинские власти) пытаются втянуть всех в войну, это очевидно. Это в их интересах – втянуть всех в войну. А лучше всего – если удастся втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня», – заявил Дуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий отклонил законопроект о продлении льгот для украинцев. Навроцкий счел необходимым ввести ограничения по выплатам на детей только для работающих.

    3 сентября 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил о неспособности ВСУ на крупные наступательные операции

    Путин заявил об укомплектованности украинских подразделений на 47-48%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Боеспособные подразделения Украины сейчас укомплектованы не более чем на 47-48%, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    «Они не способны вести крупномасштабные наступательные операции, а занимаются только тем, чтобы удержать имеющиеся рубежи… Это свидетельство того, что резервов у ВСУ становится все меньше. Боеготовые, я так скажу, подразделения укомплектованы сегодня не больше, чем на 47-48%. Ситуация находится у самой критической черты», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин высказался о причинах трагедии на Украине и выразил уверенность в возможности достичь договоренности о прекращении конфликта.

    3 сентября 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине

    Президент США пообещал некие действия, если шаги Москвы не устроят Вашингтон

    Трамп вновь пригрозил мерами из-за действий России по Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп допустил некие меры со стороны США в случае, если шаги России по ситуации на Украине не удовлетворят американскую сторону.

    США примут меры, если не будут удовлетворены шагами России по урегулированию украинского кризиса, передает ТАСС. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме.

    В ответ на вопрос журналистов, есть ли у него послание для Владимира Путина, Трамп сказал: «У меня нет сигнала президенту Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение».

    Американский лидер также добавил: «Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет». Трамп не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пекин выразил надежду на сотрудничество с Вашингтоном на основе взаимопонимания и уважения. Дональд Трамп выступил с обвинениями России, Китая и КНДР в «заговоре» против США. Вашингтон требует от европейских стран полного отказа от импорта российской нефти.

    Российские войска освободили Новоселовку в Запорожской области
    Украинские десантники понесли потери в бою с колумбийскими наемниками ВСУ
    Рар оценил австрийский призыв к общей архитектуре безопасности Европы с Россией
    Нетаньяху запретил Макрону въезд в Израиль
    Греф предсказал ослабление рубля к концу года
    Путина во Владивостоке научили словам «кринж», «траблы» и «чиловая катка»
    Пролетевший внутри лунной орбиты астероид заметили лишь полмесяца назад

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

