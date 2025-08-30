Названы главные темы и акценты ВЭФ-2025

Кобяков назвал ключевые темы и направления Восточного экономического форума 2025 года

Tекст: Денис Тельманов

Ключевые темы Восточного экономического форума 2025 года раскрыл советник президента РФ Антон Кобяков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что ВЭФ станет инструментом формирования идеологии многополярного мира, основанного на равноправии и уважении, с центральным акцентом на практическом воплощении этой идеи через конкретные проекты и интеграционные объединения, включая ШОС и БРИКС.

Особое внимание на ВЭФ-2025 уделят синтезу технологий, развитию человеческого капитала, стратегическому партнерству и технологическому суверенитету.

«Среди конкретных тем – логистические коридоры, инвестиции в инновации, энергетика, развитие предпринимательства. Особое место займет тема технологического суверенитета. Это и аддитивные технологии, и редкоземельные металлы, и искусственный интеллект, который уже сейчас меняет экономику мира», – отметил Кобяков

Также в программе запланированы обсуждения по динамичному развитию Дальнего Востока, улучшению качества жизни и созданию условий для устойчивого роста. Форум затронет и тему 80-летия Великой Победы.

ВЭФ-2025 пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин проводит рабочие встречи перед поездкой в Китай и на Дальний Восток. Путин собирается участвовать в Восточном экономическом форуме в начале сентября. На юбилейном форуме во Владивостоке в начале сентября ожидается участие делегаций из более чем 70 стран и территорий.