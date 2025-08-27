Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.0 комментариев
Песков: Путин планирует участвовать в Восточном экономическом форуме
Президент Владимир Путин собирается участвовать в Восточном экономическом форуме в начале сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин 4 и 5 сентября будет во Владивостоке, на второй день в этом городе пройдет пленарное заседание Десятого ВЭФ, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Форум планируется провести на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема в 2025 году – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
Ранее Китай выразил готовность содействовать организации Восточного экономического форума.
На участие в ВЭФ заявились представители 36 стран.