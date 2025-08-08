Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».11 комментариев
ВЭФ-2025 впервые объединил представителей 36 стран и территорий
В этом году юбилейный Восточный экономический форум во Владивостоке объединит около 6 тыс. участников из 36 стран, а в программе запланировано более 200 мероприятий, сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
География участников десятого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке, охватит представителей 36 стран, передает ТАСС.
В пресс-службе Трутнева сообщили, что ожидается участие порядка 6 тыс. человек, при этом заявки на участие продолжают поступать. В совещании по подготовке форума подчеркнули масштабный международный интерес к мероприятию.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что для подготовки инфраструктуры края и столицы форума предусмотрено более 200 мероприятий. В регионе работают штабы по обеспечению общественного порядка и электроснабжения, а также обучены 455 волонтеров, которые будут помогать в проведении события.
Советник президента России Антон Кобяков отметил: «В рамках мероприятия планируется проведение Форума креативных индустрий, международного форума «День сокола», молодежного форума «День будущего», международной конференции АТЭС в сфере высшего образования, а также конференции Российского исторического общества». Он добавил, что в деловую программу включены бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, Индии, Таиланда, Мьянмы и стран АСЕАН, а интерес к участию только растет.
Главная тема юбилейного форума звучит как «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Власти России планируют создать единый преференциальный режим для бизнеса на территории Дальнего Востока и в Арктике.