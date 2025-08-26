Участие в ВЭФ-2025 во Владивостоке подтвердили более 70 стран

Tекст: Дмитрий Зубарев

Участие представителей из более 70 стран и территорий в Восточном экономическом форуме (ВЭФ–2025), который пройдет во Владивостоке в сентябре, подтвердили в фонде «Росконгресс», передает РИА «Новости».

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что масштабное международное участие подтверждает высокий статус форума как авторитетной площадки для делового общения.

По его словам, насыщенная деловая программа, а также разнообразные культурные и спортивные мероприятия способствуют открытым и взаимовыгодным диалогам между странами. Кобяков отметил: «Участие представителей из более 70 стран и территорий подтверждает статус Восточного экономического форума как авторитетной площадки для деловых коммуникаций, привлекательной как для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, так и остального мира».

Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году сформулирована как «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай пообещал поддержать Россию в проведении Восточного экономического форума. ВЭФ-2025 впервые объединил представителей 36 стран.