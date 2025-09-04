Тбилиси возмущен утечкой в Брюсселе внутренней переписки

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью журналистам 4 сентября председатель парламента отметил, что «официально отправленный из Грузии почему-то оказался в пропагандистском СМИ, финансируемом Брюсселем».

«США прекратили финансировать это СМИ, Брюссель взял это на себя. Но это ничего, так как мы сами хотели обнародовать наш ответ, но не имели на это права», – сказал он, отметив связь «Радио «Свобода*» со спецслужбами.

По словам Шалвы Папуашвили, Грузия проинформировала ЕС в рамках стандартной процедуры по институциональным, законодательным и статистическим моментам.

«Добросовестных чиновников, занимающихся «безвизом», должно интересовать именно это – создает ли Грузия опасности по вопросам миграции, ухудшения криминогенной обстановки и так далее. В этом смысле Грузия является примерной», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

55-страничный документ о «твердой приверженности европейской интеграции» был направлен постпредом Грузии при ЕС Вахтангом Махароблишвили директору Генерального управления Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренних дел Беате Гминдер. «Радио «Свобода» получила возможность ознакомиться с ним, а затем, со ссылкой на анонимных чиновников ЕС, сообщила, что письмо Грузии «не снимает обеспокоенности» в Евросоюзе.