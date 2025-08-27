Tекст: Вера Басилая

Около половины личного состава 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют граждане Колумбии, передает РИА «Новости».

Силовики сообщили, что бригада сейчас размещается вблизи населенного пункта Покровское в Днепропетровской области. По словам источника агентства, такое масштабное использование иностранных наемников в одном украинском подразделении ранее не фиксировалось.

Ранее выяснилось, что посольство Украины в Перу, которое курирует также отношения Киева с Эквадором и Колумбией, через свой сайт вербует наемников с военным опытом для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. В частности, подчеркивалось, что предпочтение отдается гражданам с реальным боевым опытом.

В рядах ВСУ начала действовать новая структура, которую формируют латиноамериканские и испаноговорящие наемники, привлеченные через соцсети.

Колумбийский наемник рассказал, что его отправили на фронт ВСУ без подготовки.