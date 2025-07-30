Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
Киселев потребовал освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан
Киселев заявил о необходимости освобождения журналистов Sputnik Азербайджан
Освобождение журналистов Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и Евгения Белоусова, находящихся под арестом в Баку уже месяц, поможет восстановить диалог между странами, заявил Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал власти Азербайджана освободить арестованных журналистов Sputnik Азербайджан, передает РИА «Новости».
По его словам, освобождение главы редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова стало бы заметным шагом к восстановлению отношений между Москвой и Баку. «Согласен и с тем, что движение к этому восстановлению необходимо с обеих сторон», – подчеркнул Киселев.
Киселев отметил, что оба журналиста, являющиеся гражданами России, находятся под стражей по безосновательным обвинениям уже месяц. Он напомнил, что медиагруппа всегда придерживалась политики укрепления дружеских связей со странами присутствия, включая Азербайджан.
В заявлении «Россия сегодня» действия азербайджанских силовиков названы необоснованными, а обвинения – надуманными. Медиагруппа потребовала от правоохранительных органов Азербайджана немедленного освобождения журналистов и строгого соблюдения законодательства. Киселев добавил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг по осложнению отношений двух стран.
Власти Азербайджана задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан 30 июня.
Главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца.
Киселев заявлял, что Совет прессы Азербайджана не смог предоставить доказательства подрывной деятельности агентства Sputnik на территории страны.