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Суд Баку оставил под стражей журналистов «Sputnik Азербайджан»
Суд Баку отклонил апелляции на изменение меры пресечения по делу журналистов Sputnik Азербайдж Игоря Картавых и Евгения Белоусова, которые были арестованы 1 июля, они останутся под стражей на четыре месяца.
«Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены. А решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей», – приводит РИА «Новости» сообщение из редакции Sputnik.
В редакции Sputnik Азербайджан подчеркнули, что к задержанным не допускают ни консульских работников, ни родственников.
Медиагруппа «Россия сегодня» назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения против журналистов – надуманными.
«Происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана», – заявил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
В пресс-службе медиагруппы уточнили, что состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему необходимы лекарства, включая инсулин.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль отслеживает ситуацию и надеется, что в ходе прямых контактов Москвы и Баку удастся добиться освобождения журналистов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что никаких претензий к работе Sputnik Азербайджан ранее не предъявлялось.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выражал надежду на то, что гарантии свободы работы журналистов в Азербайджане будут соблюдены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики были освобождены под подписку о невыезде. МИД России вручил послу Азербайджана в Москве протест с требованием освободить задержанных журналистов и прекратить антироссийскую кампанию в азербайджанских СМИ.
3 июня российский консул в Баку провел встречу с руководством «Sputnik Азербайджан», подтвердив, что задержанные сотрудники редакции обеспечены медикаментами и питанием и чувствуют себя удовлетворительно.