Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.10 комментариев
Российский консул в Баку встретился с руководством Sputnik Азербайджан
Российский консул в Баку провел встречу с руководством Sputnik Азербайджан, подтвердив, что задержанные сотрудники редакции обеспечены медикаментами и питанием и чувствуют себя удовлетворительно.
Встреча между российским консулом и руководством агентства Sputnik Азербайджан прошла в Баку, передает РИА «Новости». Консул пообщался с главой редакции Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым.
«Российский консул встретился с главой редакции Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации», – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Картавых и Белоусов получили все необходимое для поддержания здоровья и самочувствия. Детали проведенных переговоров не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики были освобождены под подписку о невыезде. МИД России вручил послу Азербайджана в Москве протест с требованием освободить задержанных журналистов и прекратить антироссийскую кампанию в азербайджанских СМИ.