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    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    17 комментариев
    30 апреля 2024, 10:32 • Новости дня

    В России назвали распространенные мошеннические схемы при покупке дачи

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал о самых распространенных мошеннических схемах при покупке дачи.

    По его словам, злоумышленники используют поддельные документы и требуют задаток, чтобы завладеть деньгами покупателей, передает РИА «Новости».

    Чаплин отметил, что мошенники могут представляться владельцами недвижимости и просить задаток, якобы для бронирования дачи. Получив деньги, они исчезают, не заключая сделку.

    Еще один распространенный вид мошенничества – подделка документов на дачу. Аферисты могут использовать фальшивые свидетельства о праве собственности или договоры купли-продажи. Документы могут быть настолько реалистичными, что покупатели не распознают подделку.

    Мошенники также могут использовать чужие фотографии в своих паспортах. Поэтому при покупке дачи важно запрашивать у продавца дополнительные документы, например, водительское удостоверение.

    Нередко аферисты предлагают несуществующую недвижимость. Они размещают объявления о продаже дач на популярных интернет-порталах, но на деле такой дачи просто не существует.

    Мошенники могут также предлагать «инвестиционные» схемы, связанные с покупкой дач, обещая высокую доходность от сдачи в аренду или гарантируя безопасность вложений. Получив деньги, они исчезают.

    Еще одним способом обмана является предложение сделать ремонт или реконструкцию дачи перед продажей. Мошенники берут предоплату, но не выполняют работы.

    В некоторых случаях аферисты продают дачи с неправильно указанными границами. В документах может быть указана неверная площадь дома или участка.

    В завершение Чаплин призвал тщательно проверять информацию о продавце и объекте недвижимости, совершать сделку только при участии надежных агентов или риелторов, а также запрашивать выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в правильности информации о площади владения.

    Кроме того, депутат посоветовал не отдавать деньги продавцу до заключения договора купли-продажи и осматривать дачу лично и разговаривать с соседями.

    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    29 апреля 2024, 19:49 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ Стариков: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины

    Экс-полковник СБУ: Россия уничтожила всю кадровую армию Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия уничтожила всю кадровую армию Украины, а мобилизация необученных новобранцев не поможет киевскому режиму переломить ход конфликта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом).

    Он подчеркнул: ошибочным мнением является, что «якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет», передает РИА «Новости».

    По словам Старикова, мобилизация не имеет смысла, так как новых солдат невозможно обучить из-за их нежелания воевать.

    Кроме того, офицер обратил внимание на высокий средний возраст новобранцев, многие из которых уже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и не могут пробежать и 50 метров без угрозы инфаркта или инсульта.

    Ранее сдавшийся под Работино в Запорожской области украинский военный рассказал, что небольшое количество молодых военнослужащих ВСУ принимает участие в выполнении задач на передовой, остальные боевики старше 50 лет, многие отказываются выполнять приказы.

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    29 апреля 2024, 11:47 • Новости дня
    В МИД Китая отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за помощи России

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что право торговать с Россией не должно нарушаться

    В МИД Китая отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за помощи России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай не намерен отказываться от торгово-экономических связей с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию, отметил, что право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться, передает ТАСС.

    Он добавил, что КНР не является ни инициатором, ни стороной украинского кризиса, не подливает масла в огонь и не извлекает из него выгоду. В то же время США, по словам дипломата, поставляют оружие Украине и одновременно обвиняют Китай в поддержке России. «Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?» – задался он вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует давление США на Китай из-за отношений Пекина и Москвы. По его словам, Китай – абсолютно суверенное, мощное государство, которое может отстаивать и защищать свои интересы.

    В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы ввести санкции в отношении Китая, если он не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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    29 апреля 2024, 15:46 • Новости дня
    Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе
    Захарова отреагировала на инцидент с автобусом на литовской границе
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В очередной раз в ОБСЕ и Совете Европы не заметят унижения человеческого достоинства после того, как автобус Санкт-Петербург – Тирасполь с гражданами Молдавии был задержан на двое суток на литовской границе, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она подчеркнула, что опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы «не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют».

    Захарова считает, что права человека для ОБСЕ и СЕ являются абстрактной вещью и применяются только для жителей ЕС.

    Напомним, сотрудники литовской таможни почти двое суток удерживают автобус с 57 гражданами Молдавии, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь. Таможенники несколько раз тщательно проверили багаж пассажиров, а часть из них была отправлена на проверку с помощью детектора лжи. Также у некоторых пассажиров выясняли их позицию относительно принадлежности Крыма и украинского конфликта.

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    29 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    Столтенберг: Победа России в конфликте на Украине дорого обойдется НАТО
    @ IMAGO/Juergen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа России в конфликте на Украине будет очень дорого стоить НАТО, такой исход несет огромные риски для альянса, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

    Он подчеркнул, что если Россия победит, НАТО придется говорить о большем количестве денег, чем союзники альянса должны инвестировать в безопасность на данный момент, передает RT.

    Столтенберг ранее заявил, что НАТО видит на фронте последствия невыполнения странами альянса обещаний по поставкам оружия Украине.

    Напомним, генсек блока приехал в Киев с необъявленным визитом.

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    29 апреля 2024, 16:48 • Новости дня
    Блинкен выразил надежду на согласие России вести переговоры по международному праву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Блинкен выразил надежду, что РФ «продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». «Суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», – отметил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что любой нормальный политический обозреватель понимает, что конференция по Украине в Швейцарии является «путем в никуда».

    Коментарии (55)
    29 апреля 2024, 16:54 • Новости дня
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    Кличко назвал серьезным вызовом возвращение украинских беженцев из Германии
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Киева Виталий Кличко считает, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом».

    По словам мэра Киева, Германия приняла «более миллиона беженцев с Украины». Он отметил, что вернуть их на Украину «станет серьезным вызовом», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться.

    Ранее издание Spiegel сообщило, что в Германию за прошедший год прибыло свыше 250 тыс. беженцев с Украины и на середину марта в стране зарегистрировано свыше 1,65 млн получивших убежище украинцев.

    Накануне стало известно, что двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау в Германии. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

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    30 апреля 2024, 08:29 • Новости дня
    ВСУ обстреляли Крым ракетами ATACMS

    Рогов: ВСУ ночью обстреляли Крым ракетами ATACMS

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные ночью нанесли ракетный удар по Крыму, используя ракеты ATACMS, российская система ПВО успешно отразила атаку, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские боевики применили несколько баллистических ракет ATACMS для удара по Крыму – перед атакой на полуострове была объявлена тревога, перекрыт Крымский мост. Российская система ПВО отработала над Джанкоем и Симферополем, отразив все ракеты ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД допускала, что США тайно передали Украине партию из более чем 100 дальнобойных ракет ATACMS для того, чтобы ВСУ вновь попытались нанести удары вглубь территории России.

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    29 апреля 2024, 13:38 • Новости дня
    Умерла актриса Зоя Зелинская

    Актриса театра и кино Зоя Зелинская умерла в возрасте 94 лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Зоя Зелинская умерла на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

    Как сообщили в пресс-службе, умерла народная артистка России Зоя Зелинская, коллектив театра соболезнует родным и близким актрисы, о дате и месте прощания будет объявлено позже, передает ТАСС.

     Зоя Зелинская служила в Театре сатиры с 1954 года, играла в спектаклях «Трехгрошовая опера», «Как пришить старушку», «Грустно, но смешно», «Баня», «Клоп», «Дамоклов меч», «Мистерия-буфф» и других постановках. Среди фильмов с ее участием – «Предсказание», «Под небом Вероны» «На углу у Патриарших», «Карнавальная ночь», «Плащаница Александра Невского».

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    29 апреля 2024, 18:50 • Новости дня
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО
    Военкоры рассказали о «родственниках» «Царя-мангала» в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска начали применять сверхзащищенные танки, прозванные «Царь-мангалами», в районе Часова Яра. Видео, снятое украинской стороной, публикуют российские военкоры.

    Как сообщает военкор Борис Рожин в своем Telegram-канале, «родственники» «Царя-мангала» появились под Часовым Яром и принимают участие в боевых действиях.

    Он отметил: в случае, если кустарная идея оказалась рабочей, то опыт используется и на других участках фронта.

    Также он опубликовал фото последователя «Царя-мангала» с быстрозаменяемой защитой – «самоходную избу» «Косандра».

    Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также публикует видео, на котором обшитые металлическими листами и прикрытые установками РЭБ российские танки штурмуют позиции ВСУ в районе Часова Яра.

    Ранее российские военные эвакуировали танк «Царь мангал», штурмовавший Красногоровский завод, который ВСУ превратили в главный опорный пункт в городе.

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    29 апреля 2024, 20:37 • Новости дня
    Сальдо рассказал о диверсантах в рядах ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подпольная организация «Русский Херсон» продолжает свою деятельность на территории, подконтрольной Украине.

    В своем Telegram-канале он опубликовал заявление одного из представителей движения, в котором тот рассказывает о диверсионной работе и сборе информации.

    В заявлении говорится, что сторонники «Русского Херсона» мобилизовались в ВСУ. Это сделано для того, чтобы иметь возможность добывать информацию о расположении техники и живой силы противника.

    В заявлении также подчеркивается, что легитимной власти на Украине больше нет.

    Ранее партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению.

    Коментарии (8)
    29 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Скуратов заявил о шансе раскрыть дело об убийстве Листьева

    Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело об убийстве журналиста Листьева еще можно раскрыть

    Скуратов заявил о шансе раскрыть дело об убийстве Листьева
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов считает, что дело об убийстве в марте 1995 года тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть.

    По его словам, есть шансы раскрыть это дела, которое для него является больной темой, передает ТАСС.

    Скуратов добавил, что следствие допустило ряд ошибок, ставших препятствием для результативного расследования. Он отметил, что были вопросы, связанные с недобросовестностью работников оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Как признался Скуратов, он даже видел потом, какие документы утекали.

    Главной же причиной фактической остановки следствия экс-генпрокурор назвал связи возможного главного заказчика этого преступления.

    «Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», – заключил Скуратов.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не давал никаких поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева.

    Напомним, Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. В августе 2018 года в России разгорелся спор вокруг версии о возможной причастности олигарха Бориса Березовского к убийству Листьева.

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    29 апреля 2024, 15:04 • Новости дня
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    Блинкен: У НАТО не было и не будет «замыслов» против России
    @ Pasquale Gargano/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НАТО никогда не вынашивало замыслов против России и не будет иметь их в будущем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, НАТО – это оборонный альянс, у которого нет никакого злого умысла в отношении России, никогда не было и не будет, передает ТАСС. Также он заявил, что сейчас альянс «сильнее и крупнее, чем был раньше», поскольку в его состав вошли Швеция и Финляндия.

    Ранее журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил, что российские войска уничтожают вооружение, полученное Киевом от западных союзников, еще до того, как оно попадет в руки ВСУ.

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    29 апреля 2024, 17:53 • Новости дня
    ВС России с помощью партизан уничтожили на правом берегу Днепра операторов БПЛА ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партизаны из организации «Русский Херсон» предоставили российской армии координаты группы украинских операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и самоходной артиллерийской установки (САУ) на правом берегу Днепра, что привело к их уничтожению, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Как указал Сальдо в своем Telegram-канале, благодаря информации, полученной от товарищей из «Русского Херсона», российские войска смогли ликвидировать группу операторов БПЛА и САУ противника на правом берегу Днепра. По его словам, подпольщики также обнаружили еще одну группу операторов дронов в центре Херсона, и их участь уже предрешена, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что несколько сторонников России вступили в ряды ВСУ, чтобы «облегчить сбор информации о вражеских военных объектах». По его словам, партизаны из «Русского Херсона» вновь подтвердили данные о том, что украинские солдаты размещаются в жилых домах, используя мирных жителей как «живой щит».

    Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.

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    29 апреля 2024, 17:28 • Новости дня
    В Гамбурге прошла демонстрация исламистов за создание халифата

    Bild: В Гамбурге прошла демонстрация исламистов за создание халифата

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Гамбурге прошла массовая демонстрация исламистов, призывавших к созданию халифата, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild, в шествии участвовали больше тысячи человек. Отмечается, что акцию организовал 25-летний студент Джо Ададе Боатенг, который имеет многотысячную аудиторию в соцсетях Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и TikTok. Молодой человек выступает против Израиля и «так называемого коллективного Запада», передает Газета.Ru.

    Полиция Гамбурга разрешила проведение акции, не имея оснований полагать, что ее участники устроят беспорядки. Как указала пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн, одних подозрений недостаточно для запрета.

    Уточняется, что призывы к созданию халифата не являются уголовным преступлением, а пропаганды терроризма на митинге не было. При этом сообщается, что организаторы акции из группы «Мусульманский Интерактив» имеют связи с запрещенной в России группировкой «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

    Генсек партии ХДС Карстен Линнеман подчеркнул, что министр внутренних дел не хочет признавать опасность, которую радикальные исламские движения представляют для общества. По ее словам, здесь правовое государство должно, наконец, защитить себя и проявить силу.

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

      29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

      9 комментариев
    • Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской
      Русская идея Иммануила Канта

      Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

      16 комментариев
    • Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева
      На «передке» есть только сейчас

      Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

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