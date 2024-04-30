В России назвали распространенные мошеннические схемы при покупке дачи

Tекст: Александра Юдина

По его словам, злоумышленники используют поддельные документы и требуют задаток, чтобы завладеть деньгами покупателей, передает РИА «Новости».

Чаплин отметил, что мошенники могут представляться владельцами недвижимости и просить задаток, якобы для бронирования дачи. Получив деньги, они исчезают, не заключая сделку.

Еще один распространенный вид мошенничества – подделка документов на дачу. Аферисты могут использовать фальшивые свидетельства о праве собственности или договоры купли-продажи. Документы могут быть настолько реалистичными, что покупатели не распознают подделку.

Мошенники также могут использовать чужие фотографии в своих паспортах. Поэтому при покупке дачи важно запрашивать у продавца дополнительные документы, например, водительское удостоверение.

Нередко аферисты предлагают несуществующую недвижимость. Они размещают объявления о продаже дач на популярных интернет-порталах, но на деле такой дачи просто не существует.

Мошенники могут также предлагать «инвестиционные» схемы, связанные с покупкой дач, обещая высокую доходность от сдачи в аренду или гарантируя безопасность вложений. Получив деньги, они исчезают.

Еще одним способом обмана является предложение сделать ремонт или реконструкцию дачи перед продажей. Мошенники берут предоплату, но не выполняют работы.

В некоторых случаях аферисты продают дачи с неправильно указанными границами. В документах может быть указана неверная площадь дома или участка.

В завершение Чаплин призвал тщательно проверять информацию о продавце и объекте недвижимости, совершать сделку только при участии надежных агентов или риелторов, а также запрашивать выписку из ЕГРН, чтобы убедиться в правильности информации о площади владения.

Кроме того, депутат посоветовал не отдавать деньги продавцу до заключения договора купли-продажи и осматривать дачу лично и разговаривать с соседями.