В Карачаево-Черкессии уничтожены пять напавших на полицейских

МВД сообщило об уничтожении пятерых напавших на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаево-Черкессии

Tекст: Денис Тельманов

По данным ведомства, нападение произошло 28 апреля в 23:20 на наряд ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской Республике, который дежурил в поселке Мара Аягъы Карачаевского района КЧР.

«Злоумышленники, подъехав на автомашине «ВАЗ-2109» к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сотрудники полиции открыли по нападавшим ответный огонь, после чего сработало взрывное устройство, закрепленное на одном из преступников.

При этом двое сотрудников полиции УМВД России по Курганской области погибли, ранения получили четверо правоохранителей.

На место происшествия прибыли начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин и министр внутренних дел по КЧР Владимир Нефедов, которые курируют работу правоохранителей.

По факту нападения на полицейских республиканским управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. Отмечается, что уничтоженные боевики могли быть причастны к аналогичному нападению на полицейских 22 апреля.