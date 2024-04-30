29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
У «Крокуса» на 40-й день после трагедии начали собираться люди
У мемориала на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в городе Красногорск в Московской области на 40-й день трагедии начали собираться люди.
Панихиды по погибшим в результате теракта пройдут у места трагедии, сообщал настоятель Никольского собора священник Василий Лосев РИА «Новости».
Также панихиды пройдут в Никольском соборе в Павшинской пойме, где разворачивали церковный штаб помощи пострадавшим.
Напомним, в результате совершенного теракта в концертном зале 22 марта погибли 144 человека.