Литовские таможенники на двое суток задержали автобус с гражданами Молдавии, пассажиров допрашивают на детекторе лжи

Tекст: Денис Тельманов

Таможенники несколько раз тщательно проверили багаж пассажиров, а часть из них была отправлена на проверку с помощью детектора лжи, передает ТАСС со ссылкой на газету «Комсомольская правда в Молдове».

Также у некоторых пассажиров выясняли их позицию относительно принадлежности Крыма и украинского конфликта.



Отмечается, что в результате 17 человек были «отсеяны», однако решение о пропуске автобуса через границу так и не принято. Причины столь строгого досмотра неизвестны.



