Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.13 комментариев
Литовские таможенники на двое суток задержали автобус с гражданами Молдавии
Литовские таможенники на двое суток задержали автобус с гражданами Молдавии, пассажиров допрашивают на детекторе лжи
Сотрудники литовской таможни почти двое суток удерживают автобус с 57 гражданами Молдавии, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Тирасполь.
Таможенники несколько раз тщательно проверили багаж пассажиров, а часть из них была отправлена на проверку с помощью детектора лжи, передает ТАСС со ссылкой на газету «Комсомольская правда в Молдове».
Также у некоторых пассажиров выясняли их позицию относительно принадлежности Крыма и украинского конфликта.
Отмечается, что в результате 17 человек были «отсеяны», однако решение о пропуске автобуса через границу так и не принято. Причины столь строгого досмотра неизвестны.