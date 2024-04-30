29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Экс-советник Пентагона заявил о приближении Украины к коллапсу
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина останется без военных до начала полномасштабного наступления России
Украинская армия может остаться без военнослужащих до начала полномасштабного российского наступления, заявил бывший советник Пентагона и отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.
У Украины заканчиваются солдаты, но «наступление России еще даже не началось», указал Макгрегор в соцсети X, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ВСУ каждый день теряет порядка 100 человек, страна «близится к коллапсу».
Ранее Макгрегор отмечал, что украинскую территорию могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией.