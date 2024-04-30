Экс-советник Пентагона заявил о приближении Украины к коллапсу

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина останется без военных до начала полномасштабного наступления России

Tекст: Алексей Дегтярев

У Украины заканчиваются солдаты, но «наступление России еще даже не началось», указал Макгрегор в соцсети X, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ВСУ каждый день теряет порядка 100 человек, страна «близится к коллапсу».

Ранее Макгрегор отмечал, что украинскую территорию могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией.