29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
В Раменском начался сильный пожар на складе с полиэтиленом
В городе Раменское в Московской области загорелось складское помещение с полиэтиленом, сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник.
Внутри склада находятся пластиковые трубы, площадь пожара составляет 2 тыс. квадратных метров, указало ведомство, передает ТАСС.
Отмечается, что пожар начался по адресу поселок РАОС, квартал 40322, строение 575б.
Ранее в апреле в Краснодарском крае на мусорном полигоне произошел пожар, его площадь доходила до 2,5 тыс. квадратных метров.