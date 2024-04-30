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    Установлена личность одного из убитых в Германии украинских солдат
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

    9 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    16 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    17 комментариев
    30 апреля 2024, 11:01 • Новости дня

    Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Спикер МИД Захарова указала на расслоение сознания у «стратегов Белого дома»

    Tекст: Александра Юдина

    Мнение Вашингтона о том, что расследование Международного уголовного суда (МУС) в отношении действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции суда указывает на явное расслоение сознания у «белодомовских стратегов», выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что с одной стороны, судьи МУС находятся под санкциями США, с другой – Вашингтон полностью поддержал выдачу ордеров МУС в отношении российского руководства, а с третьей – американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов.

    «Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», – резюмировала дипломат.

    Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников.

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    27 апреля 2024, 14:14 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    Эксперты объяснили, как хуситы сбивают американские беспилотники MQ-9 Reaper
    @ Master Sgt. Robert W. Valenca/U.S. Air Force

    Tекст: Анастасия Куликова

    Боевики «Ансар Аллах» уже не в первый раз сбивают MQ-9 Reaper. Главная уязвимость этих американских дронов – их заметность для систем ПВО, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее стало известно о сбитии хуситами очередного MQ-9 Reaper.

    «Американский беспилотник MQ-9 Reaper – весьма серьезный аппарат с большими возможностями. Он имеет очень хорошую оптику с внушительной дальностью обнаружения, а также средства радиоэлектронной разведки. Кроме того, зачастую на дрон устанавливаются радиолокационные станции бокового обзора. Все это обеспечивает комплексную и весьма эффективную разведку», – говорит военный эксперт Максим Климов.

    Впрочем, Reaper также способен наносить удары по наземным целям, но только в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, добавил он. Собеседник объясняет: главная уязвимость аппаратов – их достаточно высокая заметность. «Дрон является простой аэродинамической целью. В зоне действия ПВО он не выживет», – уточнил аналитик.

    В то же время Климов не исключает, что в операции против Reaper хуситы задействовали двухступенчатый беспилотник, вторая ступень которого представляет зенитную ракету. Он напомнил, что это не первый случай, когда боевики «Ансар Аллах» смогли сбить американский дрон. «С этим их можно только поздравить», – подчеркнул спикер.

    В данном контексте военный эксперт напомнил, что цена одного Reaper составляет примерно 30 млн долларов. «Более того, к этому нужно прибавить стоимость эксплуатации. Для американцев потерять дорогую матчасть, а не личный состав – более приемлемый вариант. Ведь беспилотники выполняют задачи, которые находятся в зоне повышенного риска, потери неминуемы», – считает Климов.

    Помимо Йемена, MQ-9 сбивали в Ливии и Сирии, указал аналитик. Кроме того, был случай, когда американский беспилотник упал в Черном море в результате инцидента с российскими истребителями Су-27 в марте 2023 года. «Тогда аппарат вел разведку. Эта деятельность продолжается сейчас как в Черном, так и в Красном морях», – сказал военный эксперт.

    Однако у России не получится перенять опыт хуситов в борьбе с Reaper. «Дело в том, что боевики «Ансар Аллах» зачастую действуют вне правового поля», – пояснил собеседник. Климов указал: американские разведывательные аппараты в Черном море летают над международными водами, их уничтожение приведет к неблагоприятным для Москвы международным последствиям.

    Об уязвимости разведывательно-ударных беспилотников Reaper говорит и эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов. «Это достаточно крупные, хорошо видимые для радиолокационных средств обнаружения аппараты. При этом они малоскоростные и неманевренные. Совокупность этих факторов делает их несложными целями для средств ПВО», – указал он.

    Собеседник напомнил, что БПЛА Reaper использовались американскими военными в ходе всех конфликтов последних почти двух десятков лет, а также применялись в отдельных операциях ЦРУ. «Как правило, использовался полный функционал: ведение длительной разведки над заданным районом, выявление целей и их поражение бортовым вооружением», – уточнил специалист.

    Сейчас США также используют Reaper в числе прочих пилотируемых и беспилотных средств разведки вблизи наших границ на Черном море, добавил Федутинов. «В данном случае они применяются в исключительно разведывательном варианте. Тем не менее их использование, очевидно, связано с решением Украины собственных военных задач. Информационное обеспечение всех ударов по территории Крыма производится с непосредственным участием США и ряда стран НАТО. В этом вопросе они буквально балансируют на грани casus belli», – подчеркнул он.

    «К сожалению, мы на подобное участие этих стран в конфликте отвечаем главным образом дипломатически», – считает спикер. Федутинов в этой связи вспомнил события, повлекшие потерю одного из Reaper над акваторией Черного моря. «Это привело к тому, что США пересмотрели зоны патрулирования этих дронов, несколько отодвинув их от наших границ. Сейчас все возвращается обратно. Чтобы память наших визави не подводила, необходимо, чтобы такие вещи повторялись чаще», – заключил эксперт.

    Ранее йеменские хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщили представители движения «Ансар Алла». Цель была поражена в воздушном пространстве провинции Саада. Кроме того, с помощью противокорабельных ракет им удалось нанести удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star.

    С осени прошлого года Штаты потеряли уже третий БПЛА над Йеменом. Издание CBS News пишет, что стоимость одного экземпляра равна примерно 30 млн долларов. Подчеркивается, что американские дроны, базирующиеся в регионе, призваны защищать международную торговлю в акватории Красного моря.

    Так, MQ-9 Reaper был уничтожен хуситами в ноябре. Тогда представитель движения Яхья Сариа сообщил, что силами ПВО удалось сбить беспилотник Штатов, «осуществлявший враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    В феврале заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подтвердила, что хуситы сбили второй дрон. По ее словам, ликвидация аппарата происходила с помощью ракеты класса «земля-воздух». Обломки БПЛА Штатам обнаружить не удалось. Между тем, по данным открытых источников, всего йеменским повстанцам начиная с 2019 года удалось сбить четыре MQ-9 Reaper.

    Напомним, американский аппарат является модульным разведывательно-ударным дроном, разработанным компанией General Atomics Aeronautical Systems. В настоящий момент БПЛА стоит на вооружении в ВВС США, Британии, Италии, Турции и Франции. Первый экспериментальный полет состоялся в 2001 году.

    MQ-9 Reaper создавался на основе MQ-1 Predator. От предшественника он отличается большей скоростью. Турбовинтовой двигатель позволяет дрону преодолевать 400 км/ч. Максимальная высота движения – 15 тыс. метров. Наибольшая продолжительность непрерывного полета – 24 часа.

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    27 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия выразила готовность возобновить переговоры о поставках Су-35 в Индонезию

    Россия готова вернуться к переговорам о поставках Су-35 в Индонезию
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия готова возобновить переговоры с Индонезией о закупке истребителей Су-35, заявил военный атташе посольства РФ в Индонезии полковник Максим Лукьянов.

    «Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Индонезией, и мы по-прежнему заинтересованы в этом», – отметил Лукьянов на брифинге в посольстве России в Джакарте, передает РИА «Новости».

    Напомним, в 2018 году Россия и Индонезия начали переговоры о покупке 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов. Однако в 2021 году Индонезия отказалась от сделки под давлением США, опасаясь экономических санкций.


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    29 апреля 2024, 22:24 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине

    Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».

    По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.

    Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.

    Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».

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    29 апреля 2024, 21:04 • Новости дня
    США разрешили до 1 ноября энергетические операции с российскими банками

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, продлевающую до 1 ноября 2024 года разрешение на проведение операций, связанных с энергетикой, с российскими банками, которые находятся под санкциями США.

    Согласно документу Минфина, речь идет о транзакциях с Центральным банком РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и более, передает ТАСС.

    Разрешение распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.

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    30 апреля 2024, 03:27 • Новости дня
    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре

    Полянский на заседании комитета ГА ООН заявил о стремлении США к глобальной цифровой диктатуре

    Россия обвинила США в стремлении к глобальной цифровой диктатуре
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США санкционировали процессы, ведущие к глобальной цифровой диктатуре, то есть утрате странами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу, заявил на заседании Комитета по информации ГА ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.

    Как заявил Полянский, США пользуются тем, что «основные рычаги управления интернетом» расположены на Западе, а основные ИТ-монополисты «прописались» в западных юрисдикциях, передает РИА «Новости».

    Запад может получить тотальный контроль над цифровым пространством с возможностью «отключения» любой информационной альтернативы, сказал он. По его словам, за «произволом» администраций крупных ИТ-корпораций часто стоят власти США. При этом сейчас нет «международно-правовых норм», которые могли бы помешать подобным действиям «ИТ-гигантов», заявил Полянский.

    Он также подчеркнул, что руководство профильных международных организаций игнорирует нападки на СМИ, если те не повторяют «прозападные нарративы». В частности, речь идет о ситуациях «на Украине, в странах Запада, в Прибалтике или Молдавии».

    При этом киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов, заявил Полянский – убиты Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Семен Еремин.

    Напомним, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад запустил угрожающие глобальной цифровой диктатурой процессы, речь идет о «формировании выгодной определенным странам информационной повестки дня с учетом доминирования в IT-сфере и в социальных сетях».

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    30 апреля 2024, 01:47 • Новости дня
    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина

    Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х интервью с Александром Дугиным

    Журналист Карлсон взял интервью у Дугина
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным, отметив, что «украинское правительство убило его дочь».

    Видео, опубликованное в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), длится чуть больше 20 минут. Карлсон назвал Дугина «самым известным» политическим философом в России. Указывается, что беседа прошла в Москве, но не уточняется, идет ли речь о той же поездке, во время которой Карлсон записал интервью с президентом России, передает РИА «Новости».

    Карлсон спросил, почему, по мнению Дугина, США, Канада, Британия, Новая Зеландия и Австралия сами разрушают себя, выступая против собственной природы. Дугин связывает это с индивидуализмом и влиянием протестантизма на англо-саксонские страны, передает РЕН ТВ.

    На вопрос о том, почему представители Запада, которые ранее поддерживали СССР, стали русофобами, Дугин ответил, что «это не какие-то иррациональные изменения», а реакция на решение России защищать традиционные ценности, которые на Западе пытаются уничтожить, передает RT.

    В феврале Карлсон взял резонансное интервью у президента России Владимира Путина. В апреле вышло интервью Карлсона с сооснователем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

    В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы.

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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

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    30 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    Российские средства РЭБ снизили эффективность снарядов Excalibur с 70% до 6%
    @ US Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Эффективность американских высокоточных снарядов Excalibur с GPS-наведением упала с 70% до 6%, это произошло после того, как российские войска стали активно использовать системы РЭБ вдоль линии фронта, сообщили старшие научные сотрудники Гудзоновского института (включен в перечень нежелательных организаций в России) Дэн Патт и Брайан Кларк.

    Россия также успешно использует средства РЭБ против реактивных снарядов GMLRS и авиабомб с комплектом наведения по GPS JDAM, пишет Defense One.

    Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант сообщил, что российские средства радиоэлектронной борьбы недавно помешали американскому высокоточному оружию поразить цель. Предположительно, речь идет о GLSDB – модифицированной «бомбе малого диаметра», к которой добавили ракетный двигатель (разработка Boeing и Saab Group), использующей GPS.

    Напомним, СМИ уже сообщали, что GLSDB, которые были отправлены ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ. Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто также заявил, что эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы против высокоточных вооружений США «стала проблемой» для ВСУ.

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    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    Блинкен рассказал о «чрезвычайно щедром» предложении Израиля о прекращении огня в Газе
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль выдвинул радикальному палестинскому движению ХАМАС «чрезвычайно щедрое» предложение о прекращении огня в секторе Газа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Он поблагодарил коллег из Катара и Египта, которые сыграли важную роль в попытке добиться освобождения заложников, а также прекращении огня. Также Блинкен назвал «чрезвычайно щедрым» предложения Израиля, отметив, что ХАМАС является единственной причиной, которая лежит на пути прекращения огня в Газе, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в ближайшие дни усилит военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС.

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    29 апреля 2024, 23:21 • Новости дня
    США не выдали визу российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Полянский сообщил о невыдаче Соединенными Штатами визы российскому делегату для участия в заседании комитета ГА ООН

    Tекст: Антон Антонов

    США злоупотребили положением страны, в которой находится штаб-квартира ООН, не выдав визу российскому делегату для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский обвинил США в том, что американская сторона «систематически злоупотребляет» своим положением. Он подчеркнул, что документы для получения визы были поданы своевременно, передает РИА «Новости».

    США в очередной раз продемонстрировали свое «истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации и плюрализма СМИ», сказал Полянский. Российская сторона ожидает, что Секретариат ООН и руководство профильных структур добьются «кардинального выправления подобной неприемлемой ситуации».

    Напомним, МИД России обвинил США в неисполнении обязательств страны – хозяйки штаб-квартиры ООН, отметив, что Соединенные Штаты регулярно отказывают в выдаче виз чиновникам и техническому персоналу.

    Постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что США никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран-членов организации.

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    30 апреля 2024, 00:29 • Новости дня
    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС

    Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену помочь предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников

    Нетаньяху попросил Байдена защитить Израиль от МУС
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, сообщают источники в Израиле.

    Как сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, свою просьбу Нетаньяху озвучил во время телефонного разговора с Байденом 28 апреля, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники заявили, что не обладают информацией о том, намерен ли МУС выдавать ордера из-за действий Израиля в секторе Газа. При этом отмечалось, что некоторые организации и страны, подписавшие Римский статут, добиваются выдачи ордеров, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

    Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.

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    28 апреля 2024, 17:22 • Новости дня
    В Белом доме рассказали, что позволит избежать операции в Рафахе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласие палестинского движения ХАМАС освободить заложников даст сторонами 6-недельное перемирие и позволит избежать проведения армией Израиля масштабной операции в городе Рафахе, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

    Кирби выразил надежду, что 6-недельное перемирие позволит выработать более долгосрочное решение, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

    Он добавил, что ХАМАС сейчас продолжают рассматривать условия сделки по освобождению заложников.

    Ранее ХАМАС опубликовал видео с двумя заложниками, на котором 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран обращаются к своим семьям.


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    28 апреля 2024, 06:50 • Новости дня
    ХАМАС опубликовало видео с двумя заложниками

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинская радикальная группировка ХАМАС опубликовала новое видео, на котором показаны двое израильтян, захваченных в заложники в октябре прошлого года.

    В трехминутном ролике 64-летний Кит Сигел и 46-летний Омри Миран обращаются к своим семьям и выражают надежду на скорое освобождение, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

    Отмечается, что видео адресовано израильской общественности.

    ХАМАС утверждает, что военное давление не привело к освобождению заложников, и призывает израильтян оказать давление на своих лидеров, чтобы те пошли на компромисс.

    Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные продолжат преследовать ХАМАС до тех пор, пока экстремисты не освободят всех заложников.

    Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве задержаны семь участников антиправительственной акции протеста.

    Ее участники потребовали от правительства немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников и провести досрочные выборы.

    Участники акции потребовали от властей Израиля согласиться на условия сделки, выдвигаемые палестинскими радикалами, чтобы немедленно добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников.

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    29 апреля 2024, 02:19 • Новости дня
    «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на атаку ВВС ЦАХАЛ

    «Хезболла» выпустила по Израилю более 40 ракет в ответ на налет истребителей ЦАХАЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» выпустили за сутки по территории Израиля не менее 40 ракет, часть из из них достигли цели и вызывали взрывы в Верхней Галилее.

    Большая часть шиитских снарядов была перехвачена израильской системой ПВО, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

    Отмечается, что «Хезболла» также обстреляла позиции израильской армии в районах Кфар-Шуба и Шебаа, прилегающим к Голанским высотам.

    Кроме того, атаке подверглось здание в поселении Штула в 4 км от границы с Ливаном, которое израильские военные использовали в качества командного пункта. По сведениям «Хезболла» в результате атаки есть убитые и раненые.

    «Эта операция была проведена в ответ на агрессивные атаки Израиля в секторе Газа и на юге Ливана», – пояснили в шиитском движении.

    Израильские ВВС за сутки совершили три налета на ливанские поселки Мейс-эль-Джебель, Рамия и Салхани, где расположены форпосты движения «Хезболла».

    Отмечается, что израильская артиллерия выпустила не менее 25 снарядов по 9 населенным пунктам на юге Ливана. При этом в поселке Блида при обстреле было повреждено здание местной мечети, однако жертв и пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что при атаке ВВС Израиля на юге Ливана 14 мирных жителей получили ранения.

    При авианалёте на поселок Сарбин разрушен трехэтажный дом, ранения получили 14 человек, восемь из них доставлены в больницу.

    За сутки в ходе израильских воздушных атак в южных городах Ливана обрушилось 5 зданий, 35 повреждено.

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