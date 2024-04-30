Нетаньяху попросил у Байдена защитить Израиль от МУС

Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену помочь предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников

Tекст: Антон Антонов

Как сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, свою просьбу Нетаньяху озвучил во время телефонного разговора с Байденом 28 апреля, передает РИА «Новости».

Американские чиновники заявили, что не обладают информацией о том, намерен ли МУС выдавать ордера из-за действий Израиля в секторе Газа. При этом отмечалось, что некоторые организации и страны, подписавшие Римский статут, добиваются выдачи ордеров, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».

Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.