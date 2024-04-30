29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Нетаньяху попросил у Байдена защитить Израиль от МУС
Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену помочь предотвратить выдачу МУС ордеров на арест израильских чиновников
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху просил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, сообщают источники в Израиле.
Как сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников, свою просьбу Нетаньяху озвучил во время телефонного разговора с Байденом 28 апреля, передает РИА «Новости».
Американские чиновники заявили, что не обладают информацией о том, намерен ли МУС выдавать ордера из-за действий Израиля в секторе Газа. При этом отмечалось, что некоторые организации и страны, подписавшие Римский статут, добиваются выдачи ордеров, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США «не поддерживают» расследовании МУС: «Мы не считаем, что у них есть юрисдикция».
Напомним, в январе МУС обязал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа.